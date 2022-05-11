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McDonald’s может вернуться в Россию, но сменит название и временного владельца – Известия
Знакомые с ситуацией эксперты уверяют, что это вполне реально
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McDonald’s не стала первой крупной компанией, которая покинула российский рынок, но именно с приостановкой сети ресторанов быстрого питания связывают законодательные инициативы о возможной национализации западных активов. Пока никто ни у кого в РФ ничего отнимать не планирует, но даже депутаты Госдумы рассуждают на тему того, чтобы переименовать McDonald’s в закусочную от дяди Вани, продолжив кормить людей произведёнными из 100% российского сырья бургерами.

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Напомним, американская компания не работает в РФ с 14 марта, продолжая всё это время выплачивать все 62 тысячам работникам заработную плату. Точных данных о том, насколько своевременно проходят выплаты, нам не известно, но пока громких жалоб на этот счёт не было. Известно, что 14 марта далеко не все отделения McDonald’s приостановили работу и только после давления сверху регионы вынуждены были подчиниться.  

Знакомые с вопросом эксперты пишут, что уже какое-то время руководство McDonald’s пытается решить, что делать с проблемным активом. Дело в том, что большая часть ресторанов принадлежит именно американским инвесторам, а в каждом из них находится оборудование для производства полного цикла готовой продукции из полуфабрикатов. Время уходит, а каждый день простоя владельцы теряют деньги. Больше терпеть такое никто не хочет. В связи с этим было принято решение найти выход из сложившейся ситуации, снизив риски до минимума. Как вы понимаете, руководство боится давления со стороны правительства США в случае, если будет принято простое решение возобновить работу сети ресторанов.

Вместо этого готовится обходной манёвр. Так, речь идёт о смене бренда, когда вместо привычного McDonald’s российские покупатели увидят другое название. Подробности держатся в секрете, но и без этого ясно, что нужно как можно скорее запускать 800 заведений общественного питания. Очевидно, что речь идёт даже не о попытке заработать, а о спасении капиталовложений, именно поэтому сидящие в США владельцы находятся перед непростым выбором.

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Есть несколько возможных решений. Например, вся сеть ресторанов может быть временно передана российской компании, которая будет какое-то время отвечать за её работоспособность. Этот шаг кажется логичным и напоминает решение Wargaming, когда управление играми отдали российской студии Lesta Studio. Но есть и другой путь. Так, может произойти временная смена бренда за счёт передачи всей сети ресторанов франчайзинг-партнёрам. В этом случае прибыль будет оставаться в РФ, а американская компания получит снижение выплат за использование бренда. Как вы понимаете, пока это только предположения. Нам кажется, что McDonald’s пойдёт по первому сценарию, поскольку он предполагает минимальные затраты. Не нужно дополнительных инвестиций, ведь за расконсервирование ресторанов заплатит российская компания. В то же время и выплаты в США прекратятся, хотя нет никаких сомнений, что бизнес всегда найдёт обходные пути.

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#mcdonald’s
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