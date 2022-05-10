Core i5-10600KF получил скидку до 30%, что стало приятным сюрпризом для потенциальных покупателей

Если среди ваших знакомых есть те, кто покупают новый компьютер каждый год, то вы прекрасно знаете, как странно этот фанатизм выглядит со стороны. Вот купили вы новое железо, как следует всё настроили, установили кучу нужного программного обеспечения, добились стабильной работы драйверов, а после начали наслаждаться скоростным камнем и геймерской видеокартой. А ваш знакомый любитель нового железа ещё не успел установить операционную систему, как тут же перешёл на сайт Силитинк и ищет более мощный процессор.

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Нужно признать, что более состоятельные пользователи покупают компьютеры гораздо чаще своих менее богатых коллег. И всё же, если у вас нет 150 тысяч на дорогое железо, то это ещё не значит, что нужно вообще отказываться от такой затеи. Попытка пересидеть ещё пару лет на Core i3-2120 обречена на провал, а всё это время вы будете испытывать неудобства, лишая себя львиной части производительности видеокарты. Поскольку совсем немногие наши читатели разбираются в железе, то мы решили составить список оптимальных процессоров из самого бюджетного сегмента на 10 мая.

Предлагаем начать с Core i5-12400F. Это перспективный камень 2022 года, который пусть и не способен достигать экстремальных тактовых частот и вообще не подлежит разгону, отлично справляется с поставленными задачами. Кулер идёт в комплекте, а тратиться на дорогую материнскую плату не нужно. В итоге вы получите экономную сборку, главную скрипку в которой будет играть видеокарта, а Core i5-12400F позволит ей раскрыться в полную мощь благодаря эффективной архитектуре и 10-нм технологическому процессу.

А вот Core i5-10600KF пришёл к нам из другого поколения. Это мощный высокопроизводительный камень, способный разгоняться до 4.8 ГГц. Перед вами ОЕМ-комплект, но брать более дорогой с коробкой и не нужно, ведь кулер к подобным камням не идёт. Сборка на Core i5-10600KF обойдётся вам дороже Core i5-12400F за счёт использования более дорогой материнской платы. В случае, если вы хотите сэкономить и не планируете ничего разгонять, то о покупке Core i5-10600KF не стоит и думать. Лучше возьмите что-то другое. Кстати, сегодня этот процессор идёт по скидке 30%, а значит может заинтересовать потенциальных покупателей.

Пожалуй, самая недорогая и одновременно с этим современная сборка будет вас ждать с Ryzen 5 3600. Он уступает более мощным камням на архитектуре Zen 3, но годится для тех, кто не планирует тратить много денег на комплектующие. Особенно Ryzen 5 3600 будет интересен тем, кто играет в нетребовательные игры, либо не может себе позволить видеокарту за 50 000 рублей. А вообще, если не пожадничать на материнскую плату, то через год можно путём замены на Ryzen 7 5800Х значительно увеличить производительность компьютера без больших вложений.

Примерно одинаково стоит Core i3-12100 и Core i5-11400. Оба включают интегрированную графику, но первый идёт без кулера, хотя и принадлежит к новому семейству Alder Lake. Второй немного дешевле и уже включает систему охлаждения. В работе с приложениями разницы вы не заметите. А вот в играх между камнями паритет. Вполне возможно, что где-то вперёд выйдет Core i5-11400 за счёт наличия 6 ядер, но в целом выбор здесь только за вами.

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Наиболее перспективным кандидатом на новую сборку может стать Core i3-12100F. Из минусов – отсутствие интегрированной графики, но игровой компьютер предполагает наличие дискретного графического чипа, поэтому здесь вы скорее экономите 2000 рублей. Если вы пытаетесь экономить каждую тысячу, то начните с процессора, продолжите на материнской плате, а в итоге можно даже на игровой бюджетной сборке выиграть до 10 тысяч рублей и больше.