Можно ли вот так взять старый компьютер 10-летней давности и играть на нём в новинки 2021 и 2022 годов? Давайте разбираться

В какой-то момент срок жизни смартфонов приблизился к 2.5 годам. Мы стали менять гаджеты с огромной скоростью, а низкие цены на подобную продукцию только способствовали этому. В результате сотни миллионов людей по всему миру привыкли к пагубной привычке, выбрасывая в мусор довольно неплохие мобильные телефоны. Уже несколько лет эксперты фиксируют постепенный рост жизненного цикла смартфонов, а на начало 2022 года он доходит до 4 лет. Это свидетельствует о том, что в глобальной экономике далеко не всё так радужно, как нам хочется думать.

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При этом 2021 год стал рекордным для продаж смартфонов и компьютеров, а пользователи расхватывали сильно подорожавшие девайсы с огромной скоростью. Отчасти вина лежит на пандемии коронавируса, ведь многим людям ноутбук понадобился в качестве рабочего инструмента. В то же время объяснить таким образом рост продаж смартфонов просто невозможно. Эксперты указывают на раздачу населению триллионов долларов, но это далеко не всё, ведь ощущая резкое ухудшение экономических показателей своей семьи многие жители ЕС, США и других стран предпочли инвестировать в дорогую технику. Неясно, будет ли такой ход оправдан временем, но сегодня нас интересуют инвестиции, которые некоторые наши читатели сделали 10 лет назад.

Представьте себе, что в далёком 2012 году вы купили себе новенький компьютер. Сердцем системного блока стал прокачанный 8-ядерный AMD FX 8350, способный разгоняться под хорошим кулером до 5 ГГц. Оперативную память вы взяли с запасом – 16 Гб, а в качестве видеокарты выбрали RADEON R9 290X. Вообще этот графический чип вышел 9 лет назад, но суть не в этом. Спустя годы вы обнаружили такое чудо техники среди кучи забытых временем коробок и решили определить, можно ли вообще нечто подобное использовать в качестве актуальной платформы для игр.

Выше вы можете увидеть таблицу с результатами, составленную по данным тестов, проведённых командой Testing Games. Блогеры взяли все новинки 2021 и 2022 годов, а разрешение было установлено на отметке в 1080р. В некоторых играх графику пришлось снижать до минимальных, но в большинстве удалось добиться средненизких параметров. Несмотря на очевидность результатов, сделать выводы сложно. Да, если у вас нет денег на новую сборку, то можно все указанные выше игры пройти на минималках в 1080р. 35 кадров в секунду – это вполне неплохо, хотя иногда бывают досадные просадки. Вся сложность заключается в том, привыкли ли вы пользоваться топовой техникой, или же последние 10 лет просидели на AMD FX 8350. Лично нам картинка в тесте кажется слегка неприятной. Пройти все указанные выше проекты можно, но оценить красоту графических движков 2021 года, увы, не выйдет. В то же время, если вы пришли к нам с игровой приставки, то средние 47 кадров в секунду будут для вас даже выше нормы. Глаза любителей флагманов привыкают к ровной картинке без подёргиваний, но у владельцев бюджетных сборок мозг даже не замечает кратковременных зависаний.

Если у вас действительно всё плохо с деньгами, то сборка 10-летней давности с аналогичными параметрами может стать вашим спасением. Главное не ждать чудес, ведь даже флагман после девяти лет превращается в тыкву.

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