Пока определить победителя в противостоянии не удалось

Илон Маск весьма странный и противоречивый тип. Мы прекрасно понимаем, что за успехом и деньгами миллиардера стоит американское правительство, для которого Илон давно стал символом успеха и ментором тех или иных идей. Например, покупка Twitter стала стремительной, а сам Маск даже не пояснил, что он вообще планирует сделать с социальной сетью. Из громких высказываний становится ясно, что речь идёт о некой свободе слова и демократии, но даже у обычных американцев есть на этот счёт вопросы. Например, предполагает ли это разблокировку Трампа и возвращение его аккаунта? Вообще свод вопросов относительно свободы слова большой, ведь своё мнение есть у террористов и борцов за свободу Палестины. Именно поэтому нам заявления Илона кажутся несерьёзными, но публика довольна, а значит можно работать дальше.

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А вообще Маск не единственный, кто делает странные заявления. Уже длительное время идёт негласная война между миллиардером и главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Вы можете относиться к персоне последнего как угодно, но отрицать логики в его высказываниях нельзя, как и считать их правомерными для человека, занимающего столь высокую должность. Вообще нам кажется, что в последнее время чиновники высшего звена (по обе стороны океана) стали забывать о том, что они прежде всего инстременты для выражения позиции государства. Это говорит о непрофессионализме, ведь одно дело если мы с вами начнём писать подобные глупости, а другое дело, когда посол Украины в Германии Андрей Мельник обзывает канцлера ФРГ Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой.

Продолжая тему Рогозина: ещё в марте стало известно о желании Илона Маска передать украинским военным какое-то количество приёмных станций для работы спутникового интернета Starlink. Недавно стало известно, что в апреле на одном из вертолётов антенна попала на Азовсталь, где её используют бойцы полка Азов. Казалось бы, что тут удивительного, ведь мы прекрасно знали о переброске оборудования на территорию Украины. Вот только всё это сильно возмутило Дмитрия Рогозина. Он разразился обличающей тирадой в адрес Илона Маска, пообещав привлечь последнего к ответственности за снабжение националистов средствами связи.

Илон Маск не стал игнорировать подобные высказывания, хотя на этот раз обошёлся без колких речей. Миллиардер отделался шуткой о смерти при загадочных обстоятельствах, явно намекая на громкие заголовки об отравлении британских подданных Новичком. Судя по всему, это далеко не конец виртуальной беседы. Мы не считаем, что Илон Маск прав, но угрозы Рогозина в данном случае явно неуместны.

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Отметим, что возможность блокировки сигнала Starlink у российской группировки войск в Мариуполе есть. При желании бойцы Азова могли быть отрезаны от интернета очень давно, но этого не случилось, а значит есть причины, по которым бойцы Азова до сих пор пользуются спутниковым интернетом Илона Маска. И вот уже к этим людям и должен обращаться чиновник уровня Дмитрия Рогозина с вопросами, а не забрасывать гражданина другой страны обвинениями.