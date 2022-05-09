Процессор будет основан на 5-нм техпроцессе и архитектуре Zen 4

В последние несколько лет мы уже несколько раз слышали о планах AMD выпустить суперскоростной гибридный процессор, интегрированная графика на котором сможет превзойти дискретные видеокарты среднего ценового сегмента. Стоит признать, что некоторые подвижки на этом направлении есть. Прежде всего у AMD есть мегапопулярный Ryzen 7 5700G, который может похвастать внушительной графической составляющей. Также в продаже находится серия Ryzen 6000 – Rembrandt, интегрированный графический чип в которой стал ещё внушительнее. И всё бы неплохо, но последний выпущен только для ноутбуков, и находится в дефиците, ведь у Лизы Су свои приоритеты. Пока AMD разрывается между выпуском чипов для игровых консолей и серверными процессорами, места для ноутбуков нет, но уже на горизонте мелькает новая серия Ryzen 7000.

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Инсайдеры уверяют, что настольные процессоры на базе 5-нм технологического процесса появятся на прилавках в сентябре. Они будут основаны на архитектуре Zen 4 и смогут предложить не только двузначный рост IPC, но и переход на оперативную память DDR5. В 2020 году предполагалось, что мы увидим эти процессоры осенью 2021 года, но дефицит полупроводниковых мощностей и жадность Apple привели к тому, что AMD ничего не оставалось, кроме как перенести выход перспективных настольных процессоров на год вперёд. Именно этим объясняется неожиданный скачок Intel, когда 12-е поколение внезапно не только оказалось впереди, но и смогло первым предложить DDR5 вместе с PCIe 5.0.

Вообще планы AMD на новую архитектуру выглядят внушительно. Не считая серверных EPYC и высокопроизводительных Threadripper, мы увидим настольную серию Ryzen 7000 Raphael (о которой мы писали выше), а также высокопроизводительные мобильные чипы Dragon Range и серию для ультрабуков Phoenix. Красные снова обещают самые лучшие геймерские процессоры в истории, но действительно революционной должна стать именно серия мобильных чипов.

Инсайдеры сообщают, что мобильные процессоры Phoenix смогут предложить интегрированную графику уровня дискретной видеокарты GeForce RTX 3060. В данном случае мы советуем вам понимать разницу между настольной видеокартой GeForce RTX 3060 и её дискретной версией для ноутбуков, которая имеет TDP на уровне 60 Вт. Официальной информации о серии Ryzen 7000U Phoenix слишком мало, но инсайдеры полагают, что AMD планирует удержать цену на достаточно низких отметках. Якобы, быстрый энергоэффективный камень с суперскоростной графикой будет стоить до 1200 долларов. Пока всё это только слухи, ведь до выхода серии ещё очень много времени.

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Предполагается, что анонс Ryzen 7000U Phoenix состоится в рамках международной выставки CES 2023. Она традиционно пройдёт в январе, где можно будет увидеть и другие новинки, о которых сегодня не знают даже инсайдеры. Кстати, если вы планируете в 2023 году купить себе ноутбук, то есть смысл присмотреться к серии Dragon Range. Инсайдеры уверенны, что процессоры получат до 16 ядер и будут выполнены по технологии чиплетов, что позволит совершить огромный скачок в производительности по сравнению с текущими решениями.