Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
В 2023 году AMD выпустит процессор с интегрированной графикой уровня дискретной GeForce RTX 3060
Процессор будет основан на 5-нм техпроцессе и архитектуре Zen 4
анонсы и реклама
RTX 3060 Gigаbyte Gaming дешевле 70тр
3060 ASUS Dual дешевле 70 тр в Ситилинке
-30% на i7 12700Kf - смотри цену
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
-20% на i7 12700K - смотри цену
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400

В последние несколько лет мы уже несколько раз слышали о планах AMD выпустить суперскоростной гибридный процессор, интегрированная графика на котором сможет превзойти дискретные видеокарты среднего ценового сегмента. Стоит признать, что некоторые подвижки на этом направлении есть. Прежде всего у AMD есть мегапопулярный Ryzen 7 5700G, который может похвастать внушительной графической составляющей. Также в продаже находится серия Ryzen 6000 – Rembrandt, интегрированный графический чип в которой стал ещё внушительнее. И всё бы неплохо, но последний выпущен только для ноутбуков, и находится в дефиците, ведь у Лизы Су свои приоритеты. Пока AMD разрывается между выпуском чипов для игровых консолей и серверными процессорами, места для ноутбуков нет, но уже на горизонте мелькает новая серия Ryzen 7000.

реклама

Инсайдеры уверяют, что настольные процессоры на базе 5-нм технологического процесса появятся на прилавках в сентябре. Они будут основаны на архитектуре Zen 4 и смогут предложить не только двузначный рост IPC, но и переход на оперативную память DDR5. В 2020 году предполагалось, что мы увидим эти процессоры осенью 2021 года, но дефицит полупроводниковых мощностей и жадность Apple привели к тому, что AMD ничего не оставалось, кроме как перенести выход перспективных настольных процессоров на год вперёд. Именно этим объясняется неожиданный скачок Intel, когда 12-е поколение внезапно не только оказалось впереди, но и смогло первым предложить DDR5 вместе с PCIe 5.0.

Вообще планы AMD на новую архитектуру выглядят внушительно. Не считая серверных EPYC и высокопроизводительных Threadripper, мы увидим настольную серию Ryzen 7000 Raphael (о которой мы писали выше), а также высокопроизводительные мобильные чипы Dragon Range и серию для ультрабуков Phoenix. Красные снова обещают самые лучшие геймерские процессоры в истории, но действительно революционной должна стать именно серия мобильных чипов.

Инсайдеры сообщают, что мобильные процессоры Phoenix смогут предложить интегрированную графику уровня дискретной видеокарты GeForce RTX 3060. В данном случае мы советуем вам понимать разницу между настольной видеокартой GeForce RTX 3060 и её дискретной версией для ноутбуков, которая имеет TDP на уровне 60 Вт. Официальной информации о серии Ryzen 7000U Phoenix слишком мало, но инсайдеры полагают, что AMD планирует удержать цену на достаточно низких отметках. Якобы, быстрый энергоэффективный камень с суперскоростной графикой будет стоить до 1200 долларов. Пока всё это только слухи, ведь до выхода серии ещё очень много времени.

анонсы и реклама
3060 ASUS Dual дешевле 70 тр в Ситилинке
-22% на i5 12600 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 124 590р
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K
-20% на i3 12100 в Ситилинке
Пиши новости на наш сайт и зарабатывай
600 000р скидка на 98" Samsung 4K
-20% на 12700F в Ситилинке
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Предполагается, что анонс Ryzen 7000U Phoenix состоится в рамках международной выставки CES 2023. Она традиционно пройдёт в январе, где можно будет увидеть и другие новинки, о которых сегодня не знают даже инсайдеры. Кстати, если вы планируете в 2023 году купить себе ноутбук, то есть смысл присмотреться к серии Dragon Range. Инсайдеры уверенны, что процессоры получат до 16 ядер и будут выполнены по технологии чиплетов, что позволит совершить огромный скачок в производительности по сравнению с текущими решениями.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #процессоры #ryzen 7000u phoenix
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Британия повышает ввозные пошлины на палладий и платину из России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На фоне обвала криптовалют майнеры начали избавляться от полученных за последние 3 месяца Биткоинов
11
Российские геймеры массово скупают игровые видеокарты на фоне падения цен до минимумов 2021 года
51
Самая быстрая видеокарта мая 2022г за 45 000р – GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3050 в тесте WG
9
Nike выпустила кроссовки, разбирающиеся на три части
8
В 2022г электроника, бытовая техника, смартфоны и ПК на российском рынке подорожают до 40% – Forbes
45
Курс Биткоина может обвалиться ниже 30 000 долларов на фоне роста инфляции в США – РБК
82
Стратегия в реальном времени Line War вышла на ПК в Steam
5
Сравнение стоимости за fps показало лидерство RTX 3070 и 3060 Ti
6
Gotham Knights может получить поддержку четырех игроков в кооперативе
+
Майнинг на видеокартах NVIDIA становится прибыльнее – хакеры окончательно взломали защиту LHR
39
К концу торгов 6 мая доллар закрепился на отметке в 69 рублей
48
Galaxy Z Fold 4 и Flip 4 должны получить процессор Snapdragon 8 Gen 1 Plus
2
В Epic Games Store добавили функцию фильтрации игровой библиотеки
1
Серверы Dark Souls неактивны уже более 100 дней
4
Параллельный импорт приведёт к росту цен на технику на 50% и отсутствию гарантии
170
Джен Псаки: Байден подпишет ленд-лиз для Украины 9 мая – в День Победы
181
Известный майнер рассказал о приходе криптозимы – доходность видеокарт обвалилась в ожидании POS
6
Эксперты не рекомендует покупать Radeon RX 6400 для старых ПК с PCIe 3.0 – до -79% fps в тесте TPUp
20
Mercedes-Benz вводит в использование автопилот третьего уровня для жителей Германии
+
Российский энтузиаст показал 11 минут геймплея своего ремейка Need for Speed Underground 2
10

Популярные статьи

Почему радиолампы, изобретенные в 1904 году, все еще выпускаются и в чем они превосходят транзисторы
121
5 клонов GTA, о которых мало кто знает
5
Две сборки ПК 2022 года из б/у комплектующих за 40 и 50 тысяч рублей - играем в любые проекты, но не на ультра
41
Batman 2022 или как поставить крест на франшизе
10

Сейчас обсуждают

Вежливый_NLAW
10:59
Вот. Уже не парад на Крещатике, а "стоять и даржаться", т.е. переходит к обороне. Но против США не попрешь. Сказали в морг, значит в морг
К осени курс рубля может упасть до 82 за доллар
Bratken
10:59
О. здравомыслящий человек в каментах.
К осени курс рубля может упасть до 82 за доллар
Даниил Борисов
10:59
Большое спасибо, благодаря этой статье я понял, от какого сайта в своей новостной ленте нужно избавиться.
Batman 2022 или как поставить крест на франшизе
IRanPast
10:58
Это же замечательно!
В 2023 году AMD выпустит процессор с интегрированной графикой уровня дискретной GeForce RTX 3060
IRanPast
10:56
NLAW бракованный попался? https://www.youtube.com/watch?v=RhotLbQti3s
Британия повышает ввозные пошлины на палладий и платину из России
Вежливый_NLAW
10:56
Рубль и дальше будет усиливаться Че ты народ баламутишь? Почитай какая инфляция в США и какой там госдолг. Наверное ты барыга который пытается втюхать товар на пике цен.
К осени курс рубля может упасть до 82 за доллар
IRanPast
10:53
Неужели в гугле тебя забаняли? В Лондоне биржа цветных металлов, вот британцы наторгуют, а своего нет, и вечно просили в России продать им несколько тонн золота или платины
Британия повышает ввозные пошлины на палладий и платину из России
ktod
10:53
Вы как бабки у подъезда.
Ограничитель майнинга на видеокартах Nvidia RTX 30 LHR полностью взломан
Вежливый_NLAW
10:51
Наконец то Варламов сможет откупиться. А почему самолетиков на параде в мааскве не будет?
К осени курс рубля может упасть до 82 за доллар
Airotciv
10:50
Как обычно это лишь влажные фантазии. Налог они тоже в биткоинах платили?) Или все же перевели сумму в фиат и от этой суммы заплатили, с таким же успехом это могли быть фантики от жвачек.
В Португалии впервые продали квартиру за 3 биткоина без конвертации в фиатные деньги
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем