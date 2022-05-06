Предсказать дальнейшую судьбу Биткоина крайне сложно

В последнее время интернет наполнен всякого рода предсказателями, занимающихся краткосрочными и долгосрочными прогнозами по рынку криптовалют. Это прибыльное дело, ведь по факту ничего не нужно придумывать. Цифровые активы чрезвычайно волатильны, а значит имеют тенденцию к росту и падению по достижению пиковых значений, либо опускаясь на дно. Когда наступит это самое дно, вопрос интересный, но аналитики всегда имеют в арсенале массу оговорок, позволяющих обходить острые углы и неприятные вопросы. Как только Биткоин начинает опускаться ниже 40 000 долларов, мы слышим крики о наступлении криптозимы. В случае, если быки хоть немного поднимают голову, оживают фантазёры, уверяющие нас, что на этот раз цифровое золото подорожает до 100 000 долларов за монетку, а к 2030 году обязательно будет стоить не меньше 1 миллиона долларов.

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Схватка медведей и быков разыгралась не на шутку, а где-то в тени можно заметить с трудом различимые действия Китов. Крупная рыба уже много лет раскачивает криптовалюты, зарабатывая на разнице в цене, покупая на низах и продавая на пиковых значениях. Как вы понимаете, сложность состоит в поиске таких значений, но в руках у Китов есть огромная финансовая подушка. Позволяющая совершить разворот на самых опасных позициях. Ещё вчера Биткоин дорожал. Казалось, что это тот самый случай, когда цифровое золото достигнет 42-43 тысяч долларов за монетку, и только после этого снова упадёт, но на этот раз что-то пошло не по плану.

Но вернёмся к фактам. Итак, вчера ФРС опубликовала данные по повышению ключевой ставки на 50 пунктов до 1%. Это стало ответом на резкий рост инфляции, которая по итогам 2021 года достигла 8.5%, что оказалось самым большим показателем за 40 лет. Первый удар пришёлся по фондовому рынку, когда Nasdaq обвалился на 4.99%, утянув за собой целый ряд смежных секторов. Больше всех пострадали криптовалюты. На момент написания данного материала Биткоин торгуется на отметке в 36 440 долларов, но кратковременное падение достигало 35 тысяч долларов, что вызвало настоящую панику. Эксперты полагают, что цифровое золото висело на волоске. Стоит только уйти ниже критической отметки в 35 тысяч долларов, и рынок криптовалют будет не остановить.

Различных предположений много, но мы оставим фантазии аналитиков вам. Суть в том, что экономика США переживает не лучшие времена. Начнём с того, что госдолг и так нависал над американским правительством мёртвым грузом, но попытка заигрывать с эмиссией привела к печальным последствиям. Известно, что в 2020 году ФРС напечатала 9 триллионов долларов, что позволило оживить экономику США за счёт роста покупательской способности. Как вы знаете, деньги быстро перекочевали в карманы миллиардеров, а в результате сегодня наблюдается замедление всех макроэкономических показателей.

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Чем всё это окончится, сложно предсказать, ведь в данной ситуации мы стали свидетелями глобального кризиса, когда идёт перераспределение поставок энергоресурсов и товарооборота между странами. От того, насколько успешной будет Россия в противостоянии санкционному давлению, напрямую зависят показатели экономики США. На первый взгляд сравнивать экономики двух стран несерьёзно, но в реальности все эти триллионы не что иное, как большой мыльный пузырь, накачанный виртуальными деньгами. И чем больше стран начнёт сомневаться, тем сложнее будет США, а при слабом долларе ожидать сильного Биткоина не стоит.