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Как в ЕС обходят собственные санкции на нефть из РФ – латвийская смесь и танкеры в Гибралтаре
Российскую нефть покупать нельзя, но если очень хочется, то можно
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Уже неделю Евросоюз обсуждает шестой пакет антироссийских санкций. Громче всех кричат балтийские политики, но не менее сурово высказываются и в Германии. Прежние конфликты забыты, а многим Европа кажется как никогда единой. На этом фоне мы слышим слова в поддержку полного отказа от российских энергоносителей. Вчера мы уже рассматривали такой сценарий, результатом которого станет мощнейший экономический кризис, а поставщики в Британии уже сегодня констатируют, что 40% всех жителей страны не смогут себе зимой позволить отапливать жилища. Возможно, именно таким образом европейцам удастся избежать экономических трудностей, хотя пока мёрзнуть готовы только политики. Мы с вами прекрасно понимаем, что у этой части населения точно будет и газ, и свет, но вернёмся к теме нашего материала.

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Шестой пакет санкций предполагает полный отказ от российской нефти. Судя по всему, пакет примут, но с оговорками. Предполагается, что странам позволят самостоятельно решать вопрос закупки сырой нефти у России, но обяжут подписать декларацию о стремлении отказаться от пагубной привычки в обозримом будущем. Эксперты отмечают, что больше всего пострадают такие страны, как Чехия (50% российских поставок), Венгрия (58%), Польша (63%), Финляндия (80%) и Словакия (100%). В результате эти страны пытаются как можно на дольше оттянуть отказ от российских поставок. Например, Венгрия говорит о четырёх годах, тогда как в Словакии удовольствие будет длиться 5 лет.

Нужно понимать, что даже если в другие европейские страны нефть не поступает в сыром виде, то так или иначе они используют её в качестве топлива. Эксперты отмечают, что такие страны, как Австрия, Испания, Португалия и ряд других откровенно лукавят, ведь никто не проверяет, откуда поступает бензин на заправки, поэтому слова о готовности отказаться от нефти из РФ выглядят скорее как политический шаг. И вот именно здесь и начинается самое интересное. Эксперты отмечают, что по действующим контрактам, которые заключались до 24 февраля, поставки идут стабильно, но дела с новыми контрактами плохи, ведь сегодня российская нефть считается токсичной и опасной для репутации.

Но выход есть. Так, теперь из российских портов всё чаще стали выходить танкеры с нефтью, пункт назначения которых не обозначен. Например, из Приморска отправляются два небольших танкера. Где-то у берегов Гибралтара они встречают большой танкер из порта Инчхон, а после тихо перекачивают туда свою нефть. После этого южнокорейская нефть поступает в Роттердам, где её как очищенную от российской угрозы с большим удовольствием покупают европейцы. Согласно официальным данным, только в апреле с помощью танкеров таким образом отгрузили 11.1 миллиона баррелей нефти. Но и это не единственное решение, ведь на рынке уже имеется латвийская и туркменская смеси, а процентную долю российской нефти там никто не считал. Кто знает, может в некоторых случаях изменилось только название. Не планируют отказываться от контрактов Shell и ExxonMobil. Эти гиганты заверяют журналистов, что закупают исключительно нефть из Казахстана, просто загрузка её идёт в российских портах.

Пока происходящее больше напоминает цирк. Европейские политики пытаются доказать США свою лояльность, но закрывают глаза на то, что на заправках продаётся нефть из российского бензина, не говоря уже о других указанных выше схемах. Эксперты отмечают, что любые попытки резких изменений приведут к очередному скачку цен. Если ЕС заставит все страны ввести эмбарго, то стоимость за 1 баррель тут же перевалит за 200 долларов. Не добавляют оптимизма и заявления представителя картеля ОПЕК+. Там с грустью констатируют, что не планируют повышать добычу нефти, а заменить 7 миллионов российских баррелей в сутки просто нечем. Свободных мощностей нет и не будет, поэтому в ОПЕК+ предостерегли политиков от резких шагов.

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А вообще есть мнение, что даже в случае полного отказа от нефтепродуктов со стороны ЕС, Россия сможет переориентироваться на Индию и Китай. Стоит учитывать, что обе страны пытаются использовать фактор рисков, поэтому требуют немалые скидки. Например, Индия готова значительно увеличить закупки, но только в том случае, если нефть им будут продавать по 70 долларов за баррель. Получается, что скидка составляет около 30 долларов за баррель.

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#санкции #нефт
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