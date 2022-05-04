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Европа на пороге энергетического кризиса – цены на электричество и газ продолжат расти до 2024 года
В Германии отказ от российского газа может привести к полной остановке промышленности
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Ничего личного, только бизнес – именно так можно охарактеризовать отношения Европейского союза и США. У Америки есть много оружия, которое нужно куда-то продавать, вот только в мирное время всё это никого не интересует. Что же, даже если боевые действия идут где-то очень далеко, но хорошо рекламируются, то можно заставить граждан требовать усиления оборонной мощи. Увы, без наличия врага в такой ситуации не обойтись, поэтому в качестве такового снова решено было представить Россию, ну а пока континент раздирают страсти, можно ещё и подзаработать на поставках нефти и газа. Словом, пока дядюшка Сэм чувствует себя прекрасно, чего не скажешь о его прямых партнёрах в Европе.

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Если обратиться к информации, предоставленной Всемирным банком, то можно сделать вывод, что цена на электричество на планете в 2021 году увеличилась на 50%, а в некоторых регионах и в 2 раза. Предполагается, что в 2022 году жителей Земли ждёт ещё рост стоимости энергоносителей на 50%, а пиковых значений показатели достигнут к 2024 году. Всё это основано на происходящих глобальных изменениях, но плохо учитывает быстро ухудшающуюся ситуацию с санкциями. Вчера президент РФ подписал указ о мерах для противодействия санкциям. Вполне возможно, что уже к середине мая мы увидим существенные изменения в экспортной политике России. Например, в Европу могут перекрыть поставки редкоземельных полезных ископаемых. Стоит только остановить продажу Франции топлива для атомных электростанций, как через пару месяцев там наступит глобальный энергетический кризис. Мало того, без российского газа встанет вся немецкая промышленность. И кто после этого будет оказывать безвозмездную экономическую помощь полякам, чехам и болгарам? 

Даже если есть политическое решение оказаться от российских энергоносителей, оно не должно стать убийством собственной экономики. Похоже, в Европе считают иначе, ведь первоначальные платы уйти от зависимости к концу десятилетия сменились чётким посылом сделать это ещё в 2022 году. Всё это нагнетает истерию вокруг и без того горячей темы, а в результате происходят самые неожиданные для обычных европейцев события. Например, представители британских энергетических компаний констатируют, что зимой 2022 года до 40% домохозяйств в стране не смогут себе позволить отапливать жилища. В Германии правительство не стесняется предлагать лайфхаки, позволяющие снизить потребление энергии, а привычку принимать душ уже назвали опасной для экономики.

Пока обычные граждане ЕС с удивлением смотрят на цифры в платёжках, политики всё больше загоняют свои страны в энергетический коллапс. Уже разработан 6 пакет санкций, в рамках которого предусмотрен полный отказ от российской нефти. На очереди газ, а руководство Евросоюза не беспокоит, что зимой десятки миллионов людей останутся без тепла. Мы слышим пионерские лозунги, смысл которых сводится к желанию навредить России любым путём. Судя по всему, в жертву планируют принести именно обычных европейцев.

Эксперты отмечают, что зависимость ЕС от российских энергоносителей не равномерна, ведь для некоторых стран возможность отказаться от газа реальна уже сегодня, тогда как другие просто бравируют. Например, Польша решила не платить за русский газ, но продолжает отбирать его из трубы реверсом. Деньги поступают в начале в Германию и только потом в РФ. Странная схема, которая имеет право на жизнь. Спасти Евросоюз должны поставки из Норвегии и США. Вот только первая уже заявила, что быстро нарастить объёмы не сможет, а вторая сама имеет массу проблем. Ну а пока аналитики констатируют, что зимой 2022 года европейские потребители столкнуться с самыми высокими ценами на энергоносители в истории. В такой ситуации нужно понимать, что подорожают автомобили, продукты питания и абсолютно всё, что вообще производится в Европе. Пока руководство стран не готово к решению насущных проблем, предпочитая зарабатывать политические очки. Эксперты полагают, что всё это весьма сомнительная перспектива, ведь отвечать за энергетическую безопасность рано или поздно придётся именно властям европейских стран. Источник

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P.S. Всё это не значит, что российские граждане будут этой зимой купаться в роскоши. Ситуация такова, что санкции вводит именно ЕС, поэтому и винить европейцам стоит собственных политиков.

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#санкции #газ
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