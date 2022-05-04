Рубль продолжает дорожать, а вот процессоры дешевеют

Если вам кажется, что достаточно купить мощный процессор, и ваша система сразу же станет быстрой, то вы глубоко ошибаетесь. Чем дороже процессор, тем больше потребуется денег для того, чтобы привести ваш компьютер в состояние баланса между теми или иными комплектующими. Очевидно, что для Ryzen 9 5950X потребуется материнская плата как минимум за 250 долларов. Вы конечно же можете установить камень и на бюджетную плату, но в таком случае не мечтайте о разгоне, а тем более не требуйте от системы стабильности. Точно также Ryzen 5 5600 прекрасно работает и на недорогой материнской плате, ведь его владельцу и в голову не придёт покупать видеокарту за 250 тысяч рублей, высчитывая доля процентов благородя разгону оперативной памяти.

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Сегодня мы попытаемся отыскать для вас только самые выгодные процессоры, каждый из которых имеет свои задачи и может использоваться как в производительной сборке, так и неплохо сэкономить ваш бюджет. На этот раз предлагаем начать с Ryzen 9 5900X. Нам кажется, что сегодня процессоры AMD идеально подходят для апгрейда. Если бы у автора данного материала стояла материнская плата В450 (или любая другая 400-й серии), то он бы сегодня усилил свой компьютер благодаря такому вот процессору. Это позволило бы относительно недорого нарастить производительность, что важно как для игр, так и для работы. Если вас смущает ваш текущий процессор, а возможность установить Ryzen 9 5900X остаётся, берите не сомневайтесь.

Ну а если уж собирать скоростную сборку с перспективной оперативной памятью пятого поколения (DDR5), то мы советуем остановиться на Core i5-12600K. Главное преимущество здесь в отличных показателях fps в играх. Учитывайте, что придётся основательно потратиться, ведь это достаточно горячий камень, поэтому систему охлаждения подбирайте в соответствие с вашими запросами. А вообще никто не мешает взять оперативную память предыдущего поколения, недорогую материнскую плату, получив высокие тактовые частоты без возможности разгона.

Не менее интересна новая сборка на Core i7-11700KF. Процессор получил 8 ядер и позволяет вам достигать ультимативных тактовых частот. С хорошим охлаждением и даже средней по цене материнской платой вы легко сможете достичь уровня более дорогих систем, собранных на 12-й поколении Intel. В этом случае можно сэкономить на оперативной памяти, ведь всё решит видеокарта. Что до самого процессора, то Core i7-11700KF ещё долго будет оставаться актуальным, позволяя не думать много лет о необходимости обновления системы.

В качестве неумирающей классики предлагаем присмотреться к Ryzen 7 5800X. Процессор хорош как для новых сборок, так и для обновления. Поскольку перед нами 8 ядер, то требования по питанию ниже, что позволяет устроить настоящую экономию на материнской плате и блоке питания. Хотя, последний всё же лучше взять с запасом, ведь видеокарты в последние годы становятся всё прожорливее.

За 33 тысяч рублей доступен Core i5-11600KF. Сам по себе это отличный процессор, но вы ведь помните, что всего на 500 рублей дороже можно взять Core i7-11700KF. Здесь даже нечего думать. Скорее всего идут корректировки цен на предыдущее поколение процессоров. Как только они завершатся, Core i5-11600KF скинет ещё тысячи 4. Вот тогда есть смысл к нему присмотреться.

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Ну а в качестве финального штриха можно рассмотреть Ryzen 7 5700G. В данном случае у нас сплошные плюсы: высокая производительность в рабочих задачах, возможность установки на старые системы и наличие самого быстрого интегрированного чипа на планете. Если вы не фанат новых игр, но хотите тряхнуть стариной, то Ryzen 7 5700G – это лучший выбор начала мая 2022 года.