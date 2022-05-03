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Крупные майнеры опровергли вред Биткоина для экологии, обвинив во всём политиков и государство
Объединение Bitcoin Mining Council утверждает, что крупные технологические гиганты потребляют ещё больше электричества
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Когда Сатоши Накамото только задумывал Биткоин, то решил организовать генерацию новых монет за счёт решения сложных математических задач. Первое время добыча была доступна не только на процессорах, но и на видеокартах, но со временем получать доход стало возможно только на ASIC-майнерах, производительность которых в десятки раз выше существующих настольных камней. Поскольку год от года фарминг становится всё популярнее, то многих политиков всерьёз беспокоят вредные выбросы, возникающие в результате работы десятков миллионов единиц оборудования. Потребление сети растёт, а количество майнеров увеличивается. В связи с этим несколько представителей Конгресса США направили письмо в Агентство по охране окружающей среды, с просьбой изучить вред добычи цифрового золота для экологии. 

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Прежде всего предлагается рассмотреть опасность алгоритма Proof-of-Work, на основе которого и происходит распределение Биткоинов среди майнеров. Важно учитывать, что в настоящее время идут дискуссии относительно места криптовалют в законодательной базе США, а многие политики хотят не просто ограничить цифровые активы, но и ввести их жёсткое регулирование. Всё это вызывает справедливые опасения со стороны крупных майнеров и держателей криптовалют. Именно поэтому 50 видных деятелей индустрии обратились в Конгресс, пытаясь опровергнуть устоявшееся мнение относительно опасности Биткоина для экологии. 

С этой целью было создано объединение Bitcoin Mining Council. Что любопытно, майнеры не стали напрямую спорить с общеизвестными фактами. Вместо этого они начали обвинять в выбросах парниковых газов и появлении миллионов тонн электронных отходов политиков и государство. Якобы, если бы всё электричество поступало их возобновляемых источников, то и добыча Биткоина была бы безвредной. Мало того, майнеры указали в сторону Microsoft, Apple и Google, дата-центры которых сжигают в разы больше электричества, но к ним никаких претензий не предъявляют. Судя по всему, майнеры просто не понимают, что указанные выше компании обслуживают сотни миллионов людей по всей планете. Они хранят личные данные и поддерживают работу смартфонов и компьютеров, а приостановка работы грозит крахом для планеты. В то же время сами майнеры вообще ничего не производят кроме виртуальных цифр на виртуальных кошельках. 

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Представители Bitcoin Mining Council уверяют, что политики явно имеют предвзятую позицию, и не разобрались в вопросе окончательно. По их мнению, обычные смартфоны гораздо опаснее для экологии, поскольку их срок службы не превышает несколько лет. А вот ASIC-майнеры, которые были куплены ещё в 2015 году, до сих пор трудятся на фермах по всему миру. Опровергли майнеры и информацию о том, что одна транзакция потребляет столько же энергии, как домохозяйство за месяц. Участники Bitcoin Mining Council заявили, что речь идёт о генерации одного блока, тогда как обычные переводы требуют намного меньше электричества. 

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