Объединение Bitcoin Mining Council утверждает, что крупные технологические гиганты потребляют ещё больше электричества

Когда Сатоши Накамото только задумывал Биткоин, то решил организовать генерацию новых монет за счёт решения сложных математических задач. Первое время добыча была доступна не только на процессорах, но и на видеокартах, но со временем получать доход стало возможно только на ASIC-майнерах, производительность которых в десятки раз выше существующих настольных камней. Поскольку год от года фарминг становится всё популярнее, то многих политиков всерьёз беспокоят вредные выбросы, возникающие в результате работы десятков миллионов единиц оборудования. Потребление сети растёт, а количество майнеров увеличивается. В связи с этим несколько представителей Конгресса США направили письмо в Агентство по охране окружающей среды, с просьбой изучить вред добычи цифрового золота для экологии.

реклама

Прежде всего предлагается рассмотреть опасность алгоритма Proof-of-Work, на основе которого и происходит распределение Биткоинов среди майнеров. Важно учитывать, что в настоящее время идут дискуссии относительно места криптовалют в законодательной базе США, а многие политики хотят не просто ограничить цифровые активы, но и ввести их жёсткое регулирование. Всё это вызывает справедливые опасения со стороны крупных майнеров и держателей криптовалют. Именно поэтому 50 видных деятелей индустрии обратились в Конгресс, пытаясь опровергнуть устоявшееся мнение относительно опасности Биткоина для экологии.

С этой целью было создано объединение Bitcoin Mining Council. Что любопытно, майнеры не стали напрямую спорить с общеизвестными фактами. Вместо этого они начали обвинять в выбросах парниковых газов и появлении миллионов тонн электронных отходов политиков и государство. Якобы, если бы всё электричество поступало их возобновляемых источников, то и добыча Биткоина была бы безвредной. Мало того, майнеры указали в сторону Microsoft, Apple и Google, дата-центры которых сжигают в разы больше электричества, но к ним никаких претензий не предъявляют. Судя по всему, майнеры просто не понимают, что указанные выше компании обслуживают сотни миллионов людей по всей планете. Они хранят личные данные и поддерживают работу смартфонов и компьютеров, а приостановка работы грозит крахом для планеты. В то же время сами майнеры вообще ничего не производят кроме виртуальных цифр на виртуальных кошельках.

анонсы и реклама Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь RTX 4000 в продаже за 131 000р 1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 -30% на 2Tb WD в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб Вдвое подешевел 500Gb Toshiba 98" Samsung 4K - 3 419 000р

Представители Bitcoin Mining Council уверяют, что политики явно имеют предвзятую позицию, и не разобрались в вопросе окончательно. По их мнению, обычные смартфоны гораздо опаснее для экологии, поскольку их срок службы не превышает несколько лет. А вот ASIC-майнеры, которые были куплены ещё в 2015 году, до сих пор трудятся на фермах по всему миру. Опровергли майнеры и информацию о том, что одна транзакция потребляет столько же энергии, как домохозяйство за месяц. Участники Bitcoin Mining Council заявили, что речь идёт о генерации одного блока, тогда как обычные переводы требуют намного меньше электричества.