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Многие наши читатели знают, что от выбора процессора зависит окончательная цена сборки системного блока. Вообще бывают нестандартные ситуации, когда в бюджетную систему продавцы ставят дорогую оверклокерскую оперативную память. Ясно, что там она будет пылиться без дела, но таким образом магазины реализуют товар, который у них покупают нечасто. И всё же, если не говорить о неординарных ситуациях, то именно под процессор подбирается материнская плата и все остальные комплектующие. Вы заранее определяетесь с примерной суммой, а после подгоняете сборку под свой бюджет. Именно поэтому почти одинаковые по цене процессоры могут выйти вам в совершенно разную цену. В связи с этим мы часто советуем вам не гнаться за чистой производительностью процессора, ведь в итоге многое зависит от целого спектра составляющих, а также задач, в которых этот компьютер будет себя проявлять.

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Именно поэтому сегодня мы попытаемся отыскать наиболее выгодные процессоры в магазине Ситилинк, сборка на основе которых не введёт вас в разорение. Начнём с Core i3-12100. Нам кажется, что это идеальный камень для бюджетной сборки. Учтите, что это Alder Lake, а значит в играх камень покажет себя с лучшей стороны. Ожидать чудес от процессора не стоит, но все основные задачи он будет выполнять на отлично. Камень подходит для новых сборок, ну а кулер уже идёт в комплекте.

Очень многое зависит от того, какого результата вы хотите добиться. С нашей точки зрения, сборка на Core i5-11500 будет быстрее таковой с Core i3-12100 в рабочих задачах, но проиграет в играх. Если вы хотите недорогой геймерский компьютер, то выбирайте камень нового поколение. В случае, если вам больше подходит универсальное железо, то Core i5-11500 явно обладает большим потенциалом. Учитывайте, что материнские платы под него дешевле, чем для нового поколения, что также позволит сэкономить.

Раз уж мы заговорили об экономии, то можно обратить внимание на Core i5-11400F. Он совсем немного медленнее Core i5-11500, но лишён встроенного графического чипа. Получается, что, выигрывая 3 тысяч на процессоре, вы теряете возможность играть без дискретной видеокарты. Ну и не забывайте о разнице в тактовых частотах. Более старший процессор всё же в играх будет интереснее.

Самым настоящим бестселлером остаётся Ryzen 5 3600. Он годится как для новой сборки, так и для небольшого апргрейда. Сегодня у AMD новые герои, но если вы не хотите переплачивать кучу денег за процессор, то старичок Ryzen 5 3600 ещё много лет будет вашим лучшим другом. Он нетребовательный и легко встанет на любую материнскую плату начиная с А320. Учтите, что процессор лишён интегрированного графического чипа.

Очень часто кажется, что возможности для экономии исчерпаны. Так вот, купив Core i5-10400F вы поймёте, что это не так. Да, по сравнению с новой линейкой, данный камень выглядит немного блёкло, но ведь и цена на него откровенно бюджетная. Купите самую простую материнскую плату и такую же оперативную память. Система ещё долго будет служить вам верой и правдой.

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За 14 000 рублей есть Core i3-12100F. Увы, перед нами ОЕМ поставка, в которое нет кулера. А теперь оцените выгоду: обычная модель Core i3-12100 с кулером стоит 19 тысяч. Core i3-12100F – на 5 тысяч дешевле. Вы покупаете более выгодный вариант, а к нему кулер за 1000 рублей. Чистая выгода в 4000 рублей на пустом месте. Вы уже догадались, что здесь нет интегрированного графического ядра, но ведь перед нами пусть и недорогой, но игровой камень.

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#процессоры #скидки #core i3-12100f
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