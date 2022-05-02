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Zelot За пост начислено вознаграждение
Intel продолжает теснить AMD, но Ryzen 5 5600X остаётся самым популярным процессором в США
Статистика продаж на начало мая по Newegg, Amazon и Microcenter
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Нет никаких сомнений в том, что серия процессоров Alder Lake стала самой удачной за последние годы, позволив Intel на равных конкурировать с последним поколением Ryzen. Одна из главных проблем, с которой столкнулись потенциальные покупатели процессоров Intel 12-го поколения, заключается в том, что модели с разблокированным множителем поступили в продажу только во второй половине января, а материнские платы к ним стали доступны спустя месяц после релиза. Это привело к тому, что традиционно расходившиеся как горячие пирожки камни серии Core i5, так и не вышли в лидеры продаж. Не меньше вопросов к производителям оперативной памяти DDR5, ведь цены на пятое поколение до сих пор слишком высоки чтобы обычные геймеры могли использовать её в новых сборках. 

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А вообще лучше изучить реальную статистику продаж, позволяющую оценить реально положение дел на процессорном рынке. Прежде всего заглянем в Newegg. Как видите, Core i5-12600K умудрился занять первое место в списке, хотя случилось это только из-за большой скидки, которую торговая сеть предоставила в начале мая. На втором месте неожиданно расположился Core i9-12900K. Неясно, в чём причина такого повышенного спроса на флагман Intel. Возможно, на Newegg есть акция, где с этим процессором предоставляют скидку на материнскую плату или оперативную память. А вот Ryzen 5 5600X только на третьем месте. На четвёртой позиции закрепился Ryzen 5 5700G. Это скоростной камень с интегрированной графикой, поэтому нет ничего удивительного в том, что пользователи выбирает его вместо дорогостоящих видеокарт.

А вот в Amazon ничего интересного не происходит. Уже много месяцев лидером продаж остаётся Ryzen 9 5900X, следом за которым следует Ryzen 5 5600X. На третьем и четвёртом местах Ryzen 5 5600G и Ryzen 7 5800Х, ну а топовый Core i9-12900K только на пятом месте. В данном случае можно констатировать, что покупатели Amazon традиционно отдают предпочтение процессорам AMD, а недавнее снижение рекомендованных цен только укрепило позиции красных в этом магазине.

В Microcenter на второе место удалось вырваться Core i7-11700K. Ритейлер устроил суперраспродажу, когда цена на скоростной 8-ядерный камень снизилась до 200 долларов. Нет ничего удивительного, что многие предпочли именно этот процессор, ведь он не только обладает разгонным потенциалом, но и быстрее более дорогого Ryzen 5 5600X, находящегося на первом месте в топе продаж. Вообще тон в Microcenter задают именно скидочные позиции. Так, 100-долларовая скидка на Core i7-12700K позволила этому камню закрепиться на 3 месте. Точно такая же ситуация и с Ryzen 7 5800Х, который в ходе коррекции официальной цены потерял 130 долларов.

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Можно констатировать, что несмотря на успехи линейки Alder Lake, AMD продолжает удерживать большую часть ключевых позиций в крупных торговых сетях. Учтите, что серия Ryzen 5000 уже на рынке почти 20 месяцев, тогда как более новый Core i5-12400 так и не смог получить заметных продаж.  

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#процессоры #статистика
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