Украинский трубопровод работает на пике своей мощности

Ситуация с российским газом на территории Евросоюза крайне странная. Еврокомиссия целый месяц изучала правомерность новой схемы оплаты, после чего пришла к выводу, что она не нарушает действующие контракты. В результате правительствам стран был дан зелёный свет на покупку газа за рубли. Судя по всему, это уже было никому не интересно, ведь в конце прошлой недели мы услышали о полном отказе от газа со стороны Болгарии и Польши. Первая пока делает громкие заявления, в то время как вторая продолжает отбирать газ из трубопровода «Ямал–Европа». Польское правительство не делало на этот счёт заявлений, но стало известно, что обор осуществляется за счёт реверсных поставок. Давайте проясним, как это работает.

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Ранее Польша закупала определённое количество газа в неделю, а среднесуточные показатели варьировались. Прокачка по трубе возможно только в одном направлении, поэтому реверс в данном случае виртуальный. Получается, что польская система продолжит накачиваться российским газом, но денежные переводы за него будут идти в Германию, которая в свою очередь станет брать больше газа в России. Кстати, именно так в последние годы работала газотранспортная система Украины. Вот только в Польше продавали газ своим соседям намного дороже. Было бы любопытно узнать, захочет ли Германия брать наценку за чисто европейский газ.

Поскольку на данный момент только часть европейских стран отказалась от закупок газа за рубли, в то время как 10 уже провели первые платежи. Вообще крайне сложно понять, кто отказался, а кто будет покупать, ведь пока всё говорит о том, что политические заявления не имеют ничего общего с реальностью. Согласно официальным данным «Газпрома», европейцы не только не снижают закупку, но и наращивают её, отправив заявки на дополнительные мощности по существующим газопроводам. Так, 30 апреля показатель достигал 71.7 миллиона кубических метров через украинскую трубу. Ну а в понедельник 2 мая вырос до 98.96 миллиона кубометров. Отмечается, что до мартовских максимумов (до 109.6 миллиона кубометров) уже недалеко.

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Эксперты поясняют, что сегодня запасы газа в европейских хранилищах находятся на низком уровне. Виной всему затяжная эпидемия коронавируса. Тогда главы крупнейших государств полагали, что цена на голубое топливо ощутимо снизится после прекращения пандемии, но глобальный политический кризис привёл к росту стоимости в несколько раз. Предсказать дальнейшее развитие событий сложно, но пока Европа налегает на российские энергоресурсы. А вообще всё идёт к тому, что в ЕС вскоре наступит дефицит топлива. Речь идёт о том, что Еврокомиссия планирует отказаться от импорта российской нефти. Если нечто подобное случится, то брать бензин европейцам будет просто негде. Ну а пока всё это происходит, всё больше политиков призывают остановить немецкую промышленность до осени. Даже трудно предсказать, как в таком случае будут выживать дотационные страны, которые годами выманивают у немцев деньги на бесполезные акции и беженцев. Источник.