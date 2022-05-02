О наличии проблем подтвердили в Ситилинк и сети "Связного"

С начала марта практически все поставщики компьютерных комплектующих так или иначе ушли с российского рынка. Некоторые эксперты пытались объяснить происходящее неопределённостью с курсом рубля, но уже больше месяца национальная валюта стабильна, вот только никто и не планирует возвращаться. Скорее всего, многие уже давно хотели бы это сделать, но пока выжидают, когда на подобный шаг решится кто-то другой. Возможно, мы увидим консолидированную позицию крупных игроков, но есть высокая вероятность, что производители компьютерного железа не вернутся на российский рынок до конца 2022 года. Поскольку уход иностранных компаний совпал с удешевлением рубля, то цены в марте взлетели до рекордных отметок.

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Так, процессоры и видеокарты подорожали до 80%, хотя некоторые модели можно было встретить по относительно демократичной стоимости. Материнские платы и твердотельные накопители подорожали на 40%, а вот оперативная память – на 30%. Это не касается DDR5, которая и до этого стоила в разы больше рекомендованной стоимости. Отдельные модели блоков питания и корпусов подпрыгнули до 25%, но во многих случаях здесь наблюдались небольшие ценовые перепады. Эксперты отмечают, что сегодня есть несколько проблем, осложняющих возвращение к февральским минимумам.

Прежде всего – это всё же санкции, которые ещё очень долго будут влиять на доступность компьютерных комплектующих. Но есть и сложности с логистикой. Пока параллельный импорт ещё не заработал, поставки идут из Китая и соседних стран. По некоторым категориям товара достаточно, но даже сегодня есть множество нерешённых проблем. Ситуация осложняется тем, что число поставщиков растёт, но завозят они только те товары, которые считают для себя наиболее выгодными. В результате мы можем и вовсе увидеть исчезновение отдельных брендов и целых категорий.

Эксперты отмечают, что дефицит будет только нарастать. Представители Ситилинк подтвердили наличие небольших проблем по поставкам. Прежде всего есть недостаток в жёстких дисках и процессорах. При этом там заверяют, что поставки есть, а ритейлер работает над решением проблем. А вот в пресс-центре «Связного» отмечают острый дефицит компьютерного железа с полным отсутствием импорта. Судя по всему, проблема носит не только глобальный, но и локальный статус. Некоторые торговые сети уже нашли новых поставщиков, тогда как другие оказались не такими проворными.

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Нужно понимать, что долгое время производители компьютерных комплектующих сами выходили на торговые сети. Наиболее активные ещё и вкладывались в рекламу, что позволяло не бегать за поставщиками по всему миру. Сегодня мяч на стороне тех, кто быстрее других наладит стабильный импорт. А вообще много вопросов к сервису. Если производители видеокарт приостановили свою деятельность, то торговым сетям нужно помнить о необходимости завоза отдельных деталей. Как будет решаться данным проблема, и кто возьмёт на себя обязанности гарантийного обслуживания в сложившихся условиях, пока неясно. Всё это позволяет сделать простой вывод: пока поставки не стабилизируются, на российском рынке будут наблюдаться ценовые качели, а риск подорожания тех или иных комплектующих остаётся. Источник.