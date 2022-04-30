AMD умудрилась выпустить настолько медленную видеокарту, что она уступает даже самым старым моделям 6-летней давности

Летом 2016 года NVIDIA выпустила легендарную видеокарту, которая на многие годы стала стандартом для игровых систем. Пожалуй, GeForce GTX 1060 была одной из самых сбалансированных за последнее десятилетие видеокарт, ведь она уже в 2016 году предлагала 6 Гб видеопамяти и 192-битную шину. Нельзя не признать, что это было некоторым отступлением от традиционных 256 бит, но для получения легендарного статуса хватило и этого. Если обратиться в Steam, то можно увидеть, что до сих пор 8.18% всех игровых компьютеров основаны на одной из моделей GeForce GTX 1060. На момент своего выхода карта стоила 299 долларов, но речь исключительно о референсной модели, тогда как партнёры NVIDIA предлагали кастомные варианты за 249 и выше долларов. Да, это было то далёкое время, когда жадность ещё не овладела миром графических процессоров, а майнеры даже не думали выходить на тропу войны.

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Учтите, что уже в 2018 году NVIDIA снизила официальную рекомендованную цену до 180 евро, продолжая выпускать графические чипы ещё какое-то время. Время шло, мы пережили криптовалютную лихорадку, а 2021 год запомнится нам как время несбывшихся надежд для геймеров всего мира. Есть мнение, что в 2022 всё будет иначе, но пока приходится констатировать, что в первой половине года ничего хорошего не произошло. Не так давно AMD выпустила видеокарту Radeon RX 6400. Сегодня мы обойдёмся без критики, лишь напомнив, что это откровенно урезанный вариант, которому в лучшем случае место в нетребовательном ноутбуке. Несмотря на 64-битную шину и всего 4 Гб видеопамяти цена на Radeon RX 6400 впечатляет, ведь за неё просят от 160 долларов, в цены в евро легко перевалили за 200 евро. Сегодня мы попробуем оценить, стоит ли вообще смотреть в сторону новой бюджетной видеокарты, или AMD издевается над своими клиентами.

Как видите, всё оказалось даже хуже, чем мы предполагали. Предположим, что в 2018 году вы купили новую GeForce GTX 1060 за 200 долларов. Так вот, сегодня за эту же сумму вам предлагают жутко урезанный вариант с меньшим количеством памяти. Но и это ещё не всё, ведь команда Testing Games использовала материнскую плату на базе чипсета X570. Известно, что там реализована полноценная поддержка интерфейса PCIe 4.0. Если у вас стоит что-то аналогичное В450 или аналог производства Intel (или старее), то реальные показатели производительности будут на 15% ниже.

Вообще мы считаем, что ниже уже некуда, ведь даже несмотря на высокую популярность среди геймеров, GeForce GTX 1060 сильно устарела и не может считаться игровой. Ну а новая Radeon RX 6400 и вовсе плетётся в хвосте. Мы не считаем, что Radeon RX 6400 плохая или медленная. Это не так. Если бы она стоила 100 долларов, то могла бы составить отличную конкуренцию GeForce GTX 1650 GeForce и GTX 1050 Ti, но текущая цена не оставляет видеокарте шанса. А вообще уже очень давно мы не видели от AMD ничего хорошего. Вместо демократичных цен и доступности во всех торговых сетях, нам предложили дороговизну и дефицит, а на полки магазинов выбрасывают Radeon RX 6400, которую мы отказываемся называть игровой в 2022 году.

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