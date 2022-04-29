Ryzen 5 5600X уже на 3000 рублей дешевле минимальной рекомендованной цены для российского рынка

Если вам кто-то скажет, что мощный системный блок можно собрать не дешевле чем за 100 000 рублей, то мы бы вам посоветовали игнорировать подобный бред. Во-первых, понятие достаточной мощности у каждого своё. Кому-то может не хватать и самого дорогого флагмана, а некоторые довольствуются старым железом 10-летней давности. Ну а во-вторых, всегда можно докупить дополнительную комплектующую за пару сотен тысяч рублей, поэтому здесь потолок весьма условен. Именно поэтому мы советуем вам ориентироваться на собственные потребности. Если вы действительно не можете жить без разгона, а красный цвет вызывает у вас негативные эмоции, то берите один из камней нового поколения Intel Alder Lake. В случае, если вы не планируете покорять вершины синтетических топов, а ваши знакомые и друзья уже давно устали доказывать себе и другим преимущества флагманов, то ищите наиболее выгодные предложения в нашем материале ниже.

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Прежде всего хотим обратить ваше внимание на Core i5-12400. Он идеален для новой сборки, предлагая отличную производительность в играх и рабочих задачах. До уровня флагманов ему далеко, но покупая такой камень, вы получаете бесплатный кулер и вольны взять недорогую материнскую плату. В комплекте со среднебюджетной видеокартой Core i5-12400 покажет себя с лучшей стороны, а владелец компьютера не будет испытывать проблем с запуском любых игр в 1080р и 2К.

Ryzen 5 5600X ничем не хуже, а благодаря возможности бесплатного разгона ещё и обладает скрытым потенциалом. Многие пользователи в последнее время не только собирают на основе Ryzen 5 5600X новые компьютеры, но и неплохо увеличивают производительность старых сборок на сокете АМ4. AMD не подвела, ведь жизненный цикл сокета в несколько раз превысил все мыслимые пределы, оставив Intel по этому показателю далеко позади.

Неожиданно недорого стоит Core i5-11600К. Нам кажется, что этот процессор не только интереснее, чем Core i5-12400, но и обладает куда большим потенциалом. Посудите сами: за такую же цену вы получаете возможность разгона и доступ к недорогим материнским платам предыдущего поколения. Стоимость обеих сборок будет примерно аналогичной, но Core i5-11600К с лёгкостью оставит позади Core i5-12400 в сложных задачах, требующих высоких тактовых частот и реальных нагрузок.

Продолжает дешеветь Ryzen 5 5600G. Здесь вы покупаете не только процессор, но и видеокарту. Интегрированный графический чип весьма неплох, поэтому нетребовательные геймеры могут на несколько лет забыть о необходимости поиска денег на дорогую видеокарту. Играйте в стратегии, старые игры 5-летней давности и онлайн-шутеры. Там Ryzen 5 5600G покажет себя с лучшей стороны. Если вы не хотите забивать себе голову разгоном, то берите Core i5-11600. Он почти такой же быстрый, как и процессор с литерой «К», но имеет меньшее энергопотребление, что позволяет установить его на недорогую материнскую плату.

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Ну и в качестве компромисса можем предложить Core i3-12100. Да, это самый бюджетный процессор, который мы сегодня рассматриваем, но это не значит, что он плох. Во время работы в интернете, с документами, просмотром фильмов и сотней других задач вы вообще не заметите разницы с более дорогими камнями. Ставить на него видеокарту за 100 000 рублей не рекомендуем, но покупатели Core i3-12100 и не будут этого делать. Берите GeForce GTX 1660 и наслаждайтесь тихой работой системного блока, осознавая, как много вам удалось сэкономить благодаря правильному подбору процессора.