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Российский клон Instagram начал продажу красивых аккаунтов, несмотря на то что сайт пока не работает
Разработчики «Россграма» до сих пор не готовы назвать сроков запуска социальной сети
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В настоящий момент социальные сети Facebook* и Instagram* считаются в России экстремистскими и частично запрещены. На самом деле государственные органы, операторы связи и провайдеры осуществляют только общую блокировку, в то время как при помощи обычного VPN каждый пользователь может войти в свой аккаунт. Законодательство не предусматривает наказания за подобное своеволие, но предупреждает, что любая попытка перевести деньги за рекламу или другие услуги может быть расценена как финансирование терроризма. Если вы уже позабыли, то причина столь жёсткой риторики кроется в том, что руководство этих соцсетей открыто разрешило призывать к смерти граждан РФ.

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Поскольку Instagram* пользовались миллионы жителей страны, то для многих потеря аудитории и бизнеса стала существенной. Сразу же после блокировки появился некий Александр Зобов. Он утверждал, что является однокурсником знаменитого Павла Дурова и готов создать российский аналог запрещённой социальной сети под названием «Россграм». Несмотря на попытки журналистов прояснить ситуацию по этому вопросу, ни опровергнуть, ни подтвердить слова Александра Зобова не удалось, поэтому оставим эту тему до следующего раза.

Несмотря на то, что российская социальная сеть должны была быть запущена ещё 28 марта, она до сих пор не функционирует. Есть сайт, на котором вам поведают о профессионалах с многолетним опытом и команде разработчиков, но до недавнего времени воспользоваться услугами российского ответа империалистам было невозможно. Нельзя сказать, чтобы сегодня всё изменилось в лучшую сторону, но что-то всё же происходит. Если вы перейдёте на официальный сайт «Россграма», то увидите масштабную распродажу уникальных имён. Если вас устроит набор символов, то извольте заплатить 10 000 рубчиков. В случае, если вам хочется чего-то особенного, то всего за 25 тысяч рублей можно выбрать одно из предложенных уникальных имён. Поторопитесь, количество сильно ограничено, ведь таковых всего 250 штук. Ну а состоятельным пользователям предлагают взять одно из полных личных имён. Например, Alisa, заплатив за него всего 50 тысяч. Но есть и специальное предложение для бизнеса. Так, из небольшой подборки можно выбрать подходящий вам ник (например, TV), а после поучаствовать в аукционе, или предложить свою цену не ниже 100 000 рублей. Всем покупателям обещают ранний доступ к социальной сети, а также возможность продажи никнеймов.

Мы бы не стали утверждать, что перед нами мошенники, но всё идёт к тому, что кто-то просто решил как следует заработать. Нет ни сроков, ни приблизительного описания функционала, не говоря уже о других деталях. Для работы подобного сервиса понадобятся огромные дата-центры по всей России, но данных о том, что кто-то закупает сотни тысяч жёстких дисков, нет. Если разработчики действительно запустят социальную сеть, то под натиском миллионов пользователей она просто рухнет. И вообще создаётся такое ощущение, что «Россграм» действительно запустят 28 марта, но не раньше 2025 года.

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Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Ti MSI Gaming задешево в Регарде
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
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3060 Gigabyte задешево в Регарде

Если не придираться ко всему вышеозвученному, то у нас есть простой вопрос: почему современная российская социальная сеть использует латинские имена? Выглядит это по меньшей мере сомнительно, а на самом деле дёшево и несерьёзно. На дворе 2022 год, а лучшие программисты России с огромным опытом работы до сих пор не научились использовать кириллицу в никнеймах? Не верим!
* – считается экстремистской и запрещена на территории РФ. 

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#«россграм»
16
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Россия. народ? Нет. Не Москва и Владивосток. Вы все мертвы. https://www.youtube.com/watch?v=p2xIQO4c-Bc
Российский клон Instagram начал продажу красивых аккаунтов, несмотря на то что сайт пока не работает
Saint-14
17:14
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61 страна подписала декларацию о будущем интернета: Без Китая и КНДР
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