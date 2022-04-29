Подобные или даже более суровые меры будут приняты в Европе и США

На первый взгляд кажется, что легализация криптовалюты в стране – это простой шаг, не требующий сложных переговоров и законодательных решений. В этом свете многим неясна позиция депутатов Госдумы и других правительственных ведомств, которые уже много месяцев обсуждают статус цифровых денег. Всё это мнение обывателя, который не осознаёт всю полноту происходящего. Проще всего запретить любые действия с криптовалютами, что уже и было сделано в Китае, а вот реальное регламентирование с учётом позиции государства и местных жителей, пока реализовано только в нескольких странах. Если уж на то пошло, то даже в США пока статус криптовалют находится в подвешенном состоянии, а политики пытаются найти золотую середину между тотальным контролем и некими виртуальными свободами, а которых так грезит меньшинство активистов.

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В России приведение криптовалют в правовое русло возложили на Минфин и другие государственные ведомства. Судя по всему, сегодня между чиновниками всё ещё нет единства, ведь заявления их далеки от консолидированных, но это уже не так противоречивы, как в начале января 2022 года. Недавно ряд силовых ведомств направил в Минфин свои предложения по доработке криптовалютного законодательства. Некоторые из них были отвергнуты, тогда как другие могут войти в окончательную редакцию. Прежде всего планируется ввести жёсткое регулирование криптовалют. Биржи и любые другие финансовые структуры, которые захотят торговать цифровыми активами, должны будут получить лицензию. Тоже касается и иностранных бирж, а отказавшимся сотрудничать запретят рекламировать свои услуги на территории России.

Предлагается также запретить российским банкам осуществлять любые операции с нелицензированными биржами и некоторыми физическими лицами. Проще говоря, криптовалюты хотят вписать в уже существующие рамки, расширив некоторые границы без вреда для законодательства. Это позволит распространить на цифровые активы требования «антиотмывочного» законодательства, а также многие другие нормы. Предполагается, что финальная стадия документа будет показана прессе во второй половине 2022 года, а окончательная редакция принята законодателями к концу года.

Нерешёнными в настоящее время остаются вопросы с определением майнинга, цифровых кошельков и некоторые другие нюансы. Каким образом всё это будет закреплено в законе, пока неясно, поскольку у разных ведомств своё виденье ситуации. Кто-то предлагает ввести более жёсткие меры, тогда как другие – хотят дать возможность пользоваться цифровыми активами без дополнительных трудностей и изучения подзаконных актов. Это значит, что основную часть ответственности возложат на биржи. Им вменят в обязанность передачу всех данных российских пользователей в соответствующие ведомства. Такой шаг позволит упростить регулирование, не теряя контроль над ситуацией.

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Не менее важна тема правонарушений с использованием криптовалют. Поскольку цифровые активы приравняют к доходам, то с них придётся платить налоги, а мошенникам и другим преступным элементам грозит конфискация. Несколько дней назад было принято решение включить в закон возможность ареста криптовалют и усилению ответственности физических и юридических лиц за преступления с цифровыми активами. Идею поддержал Василий Пискарев, занимающий пост главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Он отметил, что депутаты занимаются решением спорных вопросов так или иначе связанных с криптовалютами. При этом посетовал на тот, что пока нет ни одного решения, регулирующего конфискацию цифровых активов у правонарушителей. Присутствовавшие депутаты и чиновники поддержали идею создания соответствующего государственного института в РФ.