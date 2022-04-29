Видеокарты медленно, но уверенно дешевеют

Если вы являетесь счастливым обладателем GeForce RTX 3080, то вам не понять тех, кто не может себе позволить даже относительно бюджетную видеокарту. В первую очередь у многих владельцев дорогих видеокарт вызывает неприятие любые попытки снижения графических настроек в играх. К хорошему привыкаешь. Только вдумайтесь, большая часть геймеров никогда не видела современной графики, довольствуясь мыльной картинкой в 1080р на средних. Также сложно понять, как вообще можно играть со скоростью кадров меньше 60 единиц. Со временем глаз привыкает к плавной картинке, а через какое-то время дискомфорт вызывают падения с 70 до 50 fps.

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Нужно понимать, что далеко не всем нужны дорогие видеокарты, и не все себе их могут позволить. Сегодня мы попытаемся сделать подборку из самого бюджетного сегмента. Как всегда, наиболее эффективные предложения, которые мы нашли на 29 апреля в магазине Ситилинк. Начать предлагаем с GeForce GTX 1660. Нужно признать, что бюджетной видеокарту можно назвать с большой натяжкой, но в данном случае важны два ключевых фактора. Во-первых, ни одна из указанных ниже видеокарт не способна обеспечить вам стабильные 60 fps в 1080р на высоких настройках графики. Во-вторых, в ходе последних скидок, GeForce GTX 1660 скинула почти 60 000 рублей или 60%. Это крайне выгодное предложение и самая недорогая видеокарта до 40 000 рублей, которую мы без тени сомнения можем назвать игровой.

На момент своего выхода на российский рынок Radeon RX 6500 XT получила рекомендованную цену в 27 000 рублей. Вот только вместо этого мы увидели, как торговые сети начали накручивать тысячи, а в итоге купить бюджетный графический чип дешевле 35 000 рублей было невозможно. Сегодня стоимость крайне противоречивой видеокарты впервые с момента продаж в РФ приблизилась к рекомендованной. Карта немного уступает GeForce GTX 1660, вынуждая своего владельца бороться с драйверами и настройками, но нам она кажется лучшим предложением в нашем списке с точки зрения цены и производительности. Задумайтесь о покупке модели производства MSI. Она тихая и имеет неплохой запас по температуре. В результате во многих случаях вы вообще не будете слышать гул кулеров.





GeForce GTX 1650 снова скинула пару тысяч рублей, но всё ещё необоснованно дорогая. Нам эта видеокарта кажется прекрасной альтернативой для Radeon RX 6500 XT. Да GeForce GTX 1650 медленнее абсолютно во всех играх, но её ключевое преимущество зелёный шилидик, свидетельствующий о принадлежности к NVIDIA. Мы не разделяем подобных условностей, предпочитая наиболее удачные по цене и производительности видеокарты, но не признавать силу бренда не станем. А вот цена GeForce GTX 1050 Ti кажется нам откровенно неадекватной. Карта уступает GeForce GTX 1650 не меньше 20%, при этом стоит всего на 1000 рублей дешевле. Если оправдать покупку GeForce GTX 1650 мы ещё можем, то брать GeForce GTX 1050 Ti не советуем.

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Мы начинали наш материал с того, что далеко не всем нужны мощные видеокарты. К примеру, вы всю неделю работаете, а времени на игры просто нет. И только в субботу или воскресенье можно расслабиться, уделив пару часов World of Tanks. Ну и зачем спрашивается брать GeForce RTX 3080? Нам кажется, что самым простым и бюджетным решением в такой ситуации будет GeForce GT 1030. Да, графические настройки вам придётся снижать, но в World of Tanks играют не для того, чтобы рассматривать кустики. Ну а на боевую эффективность средние настройки графики не повлияют, а значит смело берите GeForce GT 1030 если вам не хочется переплачивать за эксклюзивность лишних денег.