На этот раз в мастерскую Даниила Герасимова попала полуживая GeForce RTX 3090, которую специалист починил без особых проблем

Какое-то время назад мы делали материал, в рамках которого внимательно изучали особенности обслуживания видеокарт. Как удалось выяснить, в большинстве моделей разборка кулера и системы охлаждения не представляет сложности. Однако, в некоторых случаях крепление либо система охлаждения потребует дополнительного внимания. Это значит, что нужно внимательно изучить механизм, иначе есть риск навредить видеокарте. А вообще если вы сомневаетесь, то лучше доверить дело профессионалу. Сегодня мы с вами рассмотрим историю одной видеокарты, случившейся с парнем, который не совсем удачно провёл её обслуживание.

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Всё началось с того, что геймер купил новенькую GeForce RTX 3090. Поскольку видеопамять прогревалась выше 100 градусов, парень решил купить качественные брендовые термопрокладки и самостоятельно установить их внутрь. Увы, но во время разбора он приложил слишком много силы и сорвал конденсатор. Проблема показалась ему не очень серьёзной, поэтому парень отнёс её в местный сервис. На изображении ниже можно увидеть плоды работы неизвестного мастера. Как видите, специалист решил, что GeForce RTX 3090 слишком мощная, поэтому где-то нашёл огромный конденсатор и установил его внутрь. Ясно, что после таких манипуляций видеокарту невозможно собрать, поскольку система охлаждения просто не встанет на место, либо снова сорвёт конденсатор (а может и продавит его внутрь, разрушив плату).

Владелец вот такого технологического чуда за 250 000 рублей решил больше не рисковать и отправил его в мастерскую Даниила Герасимова (Daniil Gerasimov). Никакой рекламы, ведь даже сам владелец мастерской отличился тем, что убил материнскую плату в прямом эфире. И всё же, мастер взялся за работу с интересом, он проверил систему питания и некоторые другие параметры. Как оказалось, всё работает в близком к штатному режиме, поэтому было решено найти донора и установить его на место конденсатора-переростка.

После нескольких минут работы конденсатор был установлен, а мастер заменил термопрокладки и провёл обслуживание видеокарты. После непродолжительного осмотра GeForce RTX 3090 поставили на стенд, где убедились не только в полной работоспособности видеокарты, но и в том, что замена термопрокладок пошла ей на пользу. Как видите, на этот раз всё завершилось большим хэппи-эндом. Видеокарту вернули к жизни, а счастливый владелец не потратил внушительную сумму на ремонт. Сложно даже представить, сколько бы стоил серьёзный ремонт такого чуда технологической мысли.

Какой вывод можно сделать из всего услышанного? Будьте аккуратнее, а вообще мы вам советуем во время обслуживания любых комплектующих делать всё без спешки, заранее подготовив рабочее место. Учтите, что часто всякие неожиданности возникают в тот момент, когда стол завален мусором, а нужных вам инструментов нет под рукой. Ну и стоит признать, что обслуживать видеокарту стоимостью 250 000 рублей – это очень нервное занятие, которое требует опыта. Что и говорить, если по месту жительства владельца видеокарты из данного материала не нашлось никого, кто бы взялся за её ремонт. А в итоге GeForce RTX 3090 пришлось отправлять в другой город.

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