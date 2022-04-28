Ryzen 7 5800X стал одним из самых выгодных процессоров для апгрейда и стоит 34 000 рублей

Большинство пользователей покупает компьютер без оглядки на будущий апргрейд. Стоит признать, что у многих просто нет денег на то, чтобы через пару лет заменить процессор на более мощный, либо докинуть ещё памяти. И всё же, если вы не планируете останавливаться на достигнутом, сидя на старом железе 10 лет, то мы бы вам посоветовали хотя бы немного времени уделить потенциалу вашей сборки. Прежде всего нужно понимать, что рост производительности обязательно окажет влияние на систему питания. Это значит, что у вас должен быть запас на блоке питания. В 2022 году покупать что-то меньше чем на 750 Вт просто нелепо, ведь аппетиты у компьютеров растут. В то же время не стоит забывать о материнской плате. Брать заранее дорогую плату с разгонным потенциалом глупо, а вот почитать отзывы на популярные товары было бы неплохо. Это как минимум позволит вам понять, стоит ли вообще выбор своих денег и получится ли в будущем поставить на материнку более мощный камень.

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Что же, если вы пару лет назад всё сделали верно, то сегодня можете пожинать плоды, одним движением руки увеличив производительность вашего компьютера с помощью замены процессора. С нашей точки зрения оптимальным соотношением между ценой и производительностью (по российским меркам) обладает Ryzen 7 5800X. С хорошей видеокартой он даст вам максимальный уровень производительности в играх, к тому же камень не требовательный и будет работать так же хорошо на материнской плате за 150 долларов, как и на флагманской модели за 500 вечнозелёных. Ну а если вы пожадничали, и у вас в системном блоке томится что-то типа А320, то Ryzen 7 5800X встанет и на неё. Только не пытайтесь ничего разгонять и купите кулер получше.

Не менее интересен в плане апгрейда Ryzen 7 5700G. Видеокарты всё ещё дороговаты, а западные студии и вовсе ушли из России. И вообще есть масса геймеров, которым современные игры кажутся скучными. Эти ребята предпочитают возвращаться к истокам, изучая все потайные закоулки старых блокбастеров. Ryzen 7 5700G вполне неплохо справляется даже с новыми играми, но только не уровня Cyberpunk 2077. Интегрированный чип позволяет ощутимо сэкономить, но никак не мешает в будущем купить отдельную видеокарту. Сплошные плюсы. Кстати, если у вас где-то завалялся кулер для этого процессора, то можно взять Ryzen 7 5700G в ОЕМ-комплектации со скидкой в пару тысяч рублей.

Core i7 11700F кажется нам идеальным процессором для замены бюджетным Core i3 и даже середнякам Core i5 без разблокированного множителя. Это нетребовательный камень, который поставляется с хорошим кулером и может разгоняться до 4.9 ГГц. 8 полноценных ядер хорошо знают своё дело, а из-за низких требований к питанию Core i7 11700F легко заведётся даже на самых бюджетных материнских платах. Прирост производительности не будет превышать 50%, но и этого бывает достаточно, когда речь идёт о небольшом апгрейде. В конце концов, линейка вышла не так давно, поэтому вы ещё можете продать старый камень, отбив часть вложений в Core i7 11700F.

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Бывают такие случаи, когда вам нужен новый компьютер здесь и сейчас. Если это так, то мы советуем построить его на базе Core i5 12400. В играх этот процессор показывает себя с лучшей стороны, а значит можно не переживать о том, раскроет ли он вашу видеокарту. Покупать дорогую материнскую плату для него не нужно, а в будущем такой камень легко можно заменить на Core i7 12700, что позволит ещё несколько лет не думать о необходимости покупки нового системного блока. Как видите, думать во время выбора материнской платы и процессора не так уж плохо, самое главное найти золотую середину, которая устроит лично вас.