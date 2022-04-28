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Zelot За пост начислено вознаграждение
Удачливый майнер в одиночку добыл блок с Биткоинами на сумму в $244 000 с шансом 0.00005%
Для добычи фермер использовал устаревший ASIC-майнер
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Ежедневно мы принимаем десятки простых решений. Иногда перед нами встают настоящие дилеммы, а тот или иной выбор влияет не только на цвет обоев в спальне, но и на более глобальные вопросы. В погоне за прибылью мы делаем массу неверных шагов, но только спустя время можем оценить, какой из них был наиболее правильным. Сегодня в обществе бытует два мнения. Одни советуют отказаться от майнинга, поскольку Биткоин дешевеет и может перейти на этап криптозимы. В то же время есть немало фермеров, которые не только продолжают копать, но и расширяют свои мощности. Кто из этих двух сторон окажется прав, нам пока неизвестно, но уже сегодня можно сделать вывод, что большинство верит в светлое будущее криптовалюты.

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Ниже можно увидеть график сложности добычи Биткоина, свидетельствующий о том, что майнеры не только не прекратили наращивать мощности сети, но и продолжают увеличивать инвестиции в оборудование. Получается, что только с конца января (за 3 месяца) сложность сери выросла на 9.32%, что свидетельствует о том, что сегодня крупные игроки вливают в добычу цифровых денег сотни миллионов и даже миллиарды долларов. Средние показатели за неделю превысили 223 EH/s, что является рекордом за всё время существования криптовалюты. Это значит, что в настоящее время нет никакой перспективы в попытке добывать Биткоин в одиночку. Что же, приходится констатировать, что цифры далеко не всегда полностью отражают реальные показатели, ведь сюрпризы случаются.

Сообщается, что вчера 27 апреля одиночный майнер получил вознаграждение в размере одного блока. Внутри находились 6.25 монет в Биткоинах, стоимость которых равнялась 244 000 долларов. Данными поделился администратор пула Solo CK. Это объединение включает тех, кто не хочет вливаться в ряды гигантов, предпочитая копать в одиночку. Известно, что общий хешрейт счастливчика равнялся 60 TH/s, а все монеты были тут же переведены на счёт майнера. Сколько точно времени фермер занимался одиночным майнингом, неясно, но по данным Solo CK, оборудование подключено к пулу уже больше месяца.

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Если попытаться оценить хешрейт счастливчика, то можно прийти к выводу, что у него в распоряжении находится несколько бюджетных устройств, либо один слегка устаревший ASIC. Напомним, Antminer S19 Pro способен генерировать до 110 TH/s, что почти в 2 раза больше, чем было у героя нашего материала. Вообще возможность добычи блока с Биткоинами с таким низким хешрейтом приближается к нулю (1 к 20 000 или 0.00005%). Эксперты уже неоднократно заявляли, что в коде Биткоина нет никаких намёков на то, что соломайнеры находятся в привилегированном состоянии. И всё же, в последнее время подобные случаи происходят регулярно, что только подтверждает существование любопытной теории. Есть мнение, что Сатоши Накамото специально внедрил подобную функцию, поскольку предполагал, что сложность будет расти. Кроме нескольких счастливчиков, подтверждений этому не было, а значит перед нами может быть обычная случайность. Информации об имени счастливчика, в сети нет.

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#криптовалюта #биткоины #майн
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