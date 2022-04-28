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Бюджетная Radeon RX 6400 за $160 уступила GeForce GTX 1650 и слегка обошла GeForce GTX 1050 Ti
Все соперники были выпущены три и более года назад, поэтому давно утратили свою актуальность
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3070 Ti MSI Gaming задешево в Регарде
3060 Gigabyte задешево в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле в Регарде
<b>RTX 3060 MSI Gaming дешевле 50 тр</b>
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 100 тр
ASUS RTX 3060 за копейки, по цене 3050

Многим кажется, что создать успешный продукт не так уж и сложно. Вот только это не так, ведь необходимо соблюсти правильный баланс между качеством и ценой. Когда дело касается видеокарт, то в случае слишком суровой экономии, даже заведомо интересный покупателям продукт может оказаться в аутсайдерах. При этом, если чип окажется чрезмерно мощным и дорогим, то его просто не будет покупать массовый потребитель. Всё это порождает массу проблем, а в итоге действительно успешные видеокарты стали появляться крайне редко.

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Предполагалось, что GeForce RTX 2060 войдёт в число бестселлеров, вот только NVIDIA так и не решилась скинуть на неё цену, а после и вовсе остановила производство. Куда более печальная судьба ждала GeForce RTX 3060. Видеокарту раскупили майнеры, а геймеры так и не получили к ней доступа. Казалось, что уж GeForce RTX 3050 точно станет народной, но высокая цена и незначительные запасы сыграли против геймеров. Можно было бы понадеяться на AMD, но там в последние годы в фаворе другие лозунги. Лиза Су неоднократно утверждала, что для компании важна маржа, тогда как небольшое снижение количества продаж – это временные трудности. После этих слов мы перестали надеяться на выгодные предложения со стороны красных, но всё самое печальное было впереди.

Так, пару месяцев назад вышла видеокарта Radeon RX 6500 ХТ, которая стала одой жадности, предлагая крайне низкий уровень производительности по рекомендованной цене в 200 долларов. Нам кажется, что продажи этой карты уже никогда не будут значительными, но AMD решила не останавливаться на достигнутом, выпустив ещё более ужасную Radeon RX 6400. Если вы ещё не видели тестов новой бюджетной видеокарты, то мы предлагаем оценить видео с канала Hardware Unboxed. Выше и ниже можно увидеть обобщённые диаграммы по средним значениям по 12 играм. Прежде всего обратите внимание на показатели в разрешении 1080р. Как видите, мечтать о достижении уровня Radeon RX 570 с 4 Гб видеопамяти (а она вышла в далёком 2017 году и стоила 169 долларов) не приходится. Что и говорить, если GeForce GTX 1650 (вышла в 2019 году и стоила 150 долларов) оказалась быстрее. При этом, если у вас материнская плата трёхлетней давности с поддержкой PCIe 3.0, то производительность обвалится до уровня откровенно бюджетной GeForce GTX 1050 Ti (139 долларов на момент выхода в 2016 году).

В разрешении 2К с учётом поддержки на материнской плате интерфейса PCIe 4.0 бюджетная Radeon RX 6400 слегка реабилитировалась, но использовать её для 2К мы не рекомендуем. Подвести итоги теста можно простой и понятной фразой: жадность – это плохо. Кто в AMD решил, что геймерам в 2022 году за 160 долларов нужна такая видеокарта? Ладно бы цены были вменяемые и не превышали 100 долларов, но когда старушка Radeon RX 570 даже спустя 6 лет после своего выхода оказывается впереди новой Radeon RX 6400, то не замечать абсурда в ценообразовании просто невозможно.

анонсы и реклама
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
7 видов RTX 3070 заметно дешевле 100тр
RTX 3080 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб


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#видеокарты #тесты #radeon rx 6400
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