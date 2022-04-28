А вот с оплатой проблема, поскольку Sony пока не принимает оплату с российских карт

Десятки крупных иностранных компаний ушли из России, оправдывая своё поведение санкциями. На самом деле нет ни одного запрета на продажу брендовых сумок, косметики и средств гигиены, а всё это попытка выслужиться перед сильными мира сего. Производители программного обеспечения стали одними из первых, кто почувствовал на себе отказ от российских потребителей. Многие из них годами говорили о том, что рынок РФ незначительный, а в итоге всё оказалось не так прозрачно. Самая главная проблема с западными компаниями заключается в том, что многие из них сказали слишком много, чтобы просто вернуться на российский рынок. Руководство оказалось недальновидным, а потери ещё только предстоит оценить. Менее агрессивные могут отделаться временными трудностями, но репутация даже у них сильно подмочена.

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Особенно разочаровывающим стал уход игровых студий, а также производителей игровых приставок. Sony не только испортила отношения с геймерами, но и умудрилась парализовать работу PS Store, запретив жителям РФ покупать новые игры. Дело дошло до того, что японцы и вовсе начали саботировать работу игровых консолей, не высылая по запросу код для двухфакторной аутентификации. Казалось, что вскоре PlayStation превратится в кирпич, как вдруг стали появляться данные о том, что Sony тихо возвращается на российский рынок.

Первыми о возможности зайти в заблокированные разделы PS Store заявили владельцы PlayStation 4. Оказалось, что жителям России снова доступна возможность заглянуть на распродажи и специальные предложения со скидками и акциями. Сегодня об аналогичной разблокировке заговорили и пользователи PlayStation 5. А вот раздел с новыми играми пока находится в нерабочем состоянии. Из приятного: если у вас на виртуальном кошельке лежат деньги, то теперь вы можете купить себе любую из доступных на распродажах игру. Оплата с банковских карт, зарегистрированных на территории РФ, всё также запрещена. В случае, если вам действительно хочется поделиться своими деньгами с Sony, ищите объявления о платном пополнении виртуальных рублей. Если постараться, то можно отыскать один из способов пополнения виртуального кошелька с помощью криптовалют.

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Одновременно с этим стали известны подробности новых тарифных планов на подписки PS Plus. Запуск намечен на 22 июня, а цены кусаются. Инсайдеры отмечают, что вся тарифная сетка будет доступна жителям РФ. Как вы уже сами догадались, с пополнением возникнут проблемы, но это только начало. Скорее всего, уже к осени крупные западные компании образумятся. Случится это после публикации доходов на первое полугодие. Ясно, что инвесторы просто не поймут, если вопреки всем законам логики Sony продолжит терять деньги только потому, что так просит дядюшка Сэм. В конце концов, если американцы такие принципиальные, то почему тогда Microsoft вернулась в Россию ещё в начале апреля?