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Radeon RX 7700 выйдет в 4 квартале 2022 по цене $500 и предложит производительность Radeon RX 6800ХТ
Инсайдеры назвали сроки и технические характеристики новых графических чипов
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Если предположить, что хотя бы часть слухов о новом поколении графических чипов NVIDIA верна, то потенциальных покупателей ждёт не только скачок в произвольности, но и масса проблем. Инсайдеры утверждают, что для нормальной работы владельцам флагманских видеокарт понадобится блок питания с мощностью свыше 1 кВт, при этом штатные показатели TDP для GeForce RTX 4090 будут равняться 600 Вт. А ведь есть ещё и кастомные модели, которые и вовсе могут стать настоящим сюрпризом для энтузиастов. Не добавляет оптимизма и информация о суперфлагмане GeForce RTX 4090 Ti. Предполагается, что только рекомендованные требования по TDP здесь будут стартовать с 900 Вт. Учтите, что мы говорим не только о повышении энергопотребления, которое крайне необходимо для повышения чистой производительности. Вся пикантность ситуации в значительном улучшении технологического процесса, поэтому данные о двукратном приросте производительности уже не кажутся такими невероятными.

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И вот здесь на сцену выходят инженеры AMD. Известно, что Лиза Су планирует выпустить новую серию графических чипов во втором полугодии 2022, а значит нас ждёт очередной виток конкурентной борьбы. Мало того, инсайдеры уверены, что на этот раз Radeon RX 7900 оставит далеко позади GeForce RTX 4090, предлагая намного более продвинутые технологии. Согласно последним данным, флагманские графические чипы Navi 31 и Navi 32 будут основываться на сложной технологии MCM, но не исключено, что Navi 31 и вовсе станет первым потребительским продуктом, в котором впервые применят 3D-стекинг. Это значит, что настольная видеокарта будет максимально близка к Instinct MI300, что позволит значительно увеличить чистую производительность.

Информации к размышлению предостаточно, но есть несколько проблем. Так, данные слишком сложные и могут быть интересны только профессионалам. Мало того, всё это может оказаться очередной выдумкой, а значит нет никакого смысла изучать придуманный каким-то умником детали. В любом случае есть и более любопытные факты. Например, графический чип Navi 32, на основе которого планируется выпустить видеокарты Radeon RX 7800, появится в продаже только в 2023 году (в первой половине), а вот первыми на рынок хлынет флагман Radeon RX 7900 на Navi 31 и относящийся к среднему сегменту Radeon RX 7600 на Navi 33. И вот здесь и кроется главный подвох. В отсутствие графического чипа Navi 32, менее производительный Navi 33 займёт его место как в модельном ряду, так и в ценовой цепочке.

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Скорее всего, на базе Navi 33 выпустят какую-то Radeon RX 7700, стоимость которой будет стартовать с 500 долларов. Судет логичным предположить, что производительности видеокарты будет достаточно для таких сомнительных целей. Инсайдеры уверены, что так называемая Radeon RX 7700 предложит уровень Radeon RX 6800 ХТ, поэтому вполне может претендовать на популярность среди геймеров. Изучить предварительных характеристики видеокарт AMD можно в таблице выше. Данные всё ещё предварительные, поэтому относитесь к ним соответствующе.

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#видеокарты #radeon rx 7700
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