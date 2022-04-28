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Российский инженер запатентовал вечный двигатель и ищет 5 000 000р на реализацию проекта
На поверку изобретение не имеет ничего общего с вечным двигателем
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Идея создания вечного двигателя появилась относительно недавно, но как идеальный объект существовала в том или ином виде много тысячелетий. Алхимики искали рецепт вечной молодости, колдуны воскрешали мёртвых, а кому-то даже удавалось превратить воду в вино. Наука относится к подобным заявлениям скептически, а во многих случаях существуют опровержения фантастических теорий, которые не устают генерировать шарлатаны всех мастей. Специально для любителей подобных инсинуаций придуманы первый и второй законы термодинамики, но кто вообще читает такую сложную научную литературу?

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Возвращаясь к вечному двигателю отметим, что в какой-то момент количество заявок было таким огромным, что Парижская академия наук ещё в 1775 году запретила рассмотрение любых проектов, так или иначе описывающих фантастическое устройство. Вообще учёные признают, что есть разница между вечным двигателем, генерирующим постоянную нескончаемую энергию неограниченное количество времени и устройствами, которые способны работать десятилетия или даже века. В этом случае речь идёт об использовании природных сил либо радиоактивного распада для поддержания функционирования. Считаться такое устройство вечным двигателем неверно по определению.

А вообще всё это не волнует гения из РФ, который умудрился запатентовать подобное устройство ещё летом 2020 года. Учтите, что изобретатель сделал всё согласно букве закона, получив все необходимые бумаги через «Роспатент». Анатолий Щербатюк уверяет, что двигатель использует возобновляемую энергию силы инерции центростремительного ускорения жидкости, что даже при беглом рассмотрении кажется настоящим бредом. Дело в том, что примерно такой вот вечный двигатель спрятан чуть ли не в каждом автомобиле. Это обычная гидромуфта, которая просто не может работать слишком долго из-за наличия силы трения. Автор изобретения поясняет, что долго не мог добиться одобрения, поскольку вначале ему отказали, и только повторное рассмотрение заявки позволило добиться справедливости.

Анатолий Щербатюк пишет, что его изобретение не нарушает никаких законов физики. Мало того, он планирует построить полнофункциональный двигатель, но пока не нашёл для этого 5 миллионов рублей. Как только о регистрации соответствующего устройства стало известно широкой общественности, на «Роспатент» посыпались обвинения. Как оказалось, многие просто не знают, как происходят подобные регистрации. Прежде всего ведомство занимается поиском аналогичных изобретений. Если ничего подобного нет, то есть высокий шанс, что патент будет получен. Что до экспертизы, то именно так осуществляют работу все патентные бюро по всему миру. Именно по такому принципу Apple запатентовала все свои скандальные инновации, включая смартфон прямоугольной формы.

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Анатолий Щербатюк планирует продать свою разработку любой заинтересованной стороне, настаивая на том, что перед нами действительно вечный двигатель. Если вам интересно немного больше изучить патент, то обращайтесь сюда. Ну а любителей ругать российскую науку отсылаем вас к заявкам в патентом бюро США, где есть и не такие великие достижения.

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