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Недорогие геймерские видеокарты дешевеют в магазинах РФ – цена на GeForce RTX 3050 ниже 50 000р
GeForce GTX 1660 подешевела в 2 раза и сегодня предлагается по самой низкой цене с начала 2022 года
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3070 Ti MSI Gaming задешево в Регарде
3060 Gigabyte задешево в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле в Регарде
<b>RTX 3060 MSI Gaming дешевле 50 тр</b>
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 100 тр
ASUS RTX 3060 за копейки, по цене 3050

Если бы у вас был выбор, какую видеокарту вы бы купили: GeForce RTX 2060 или GeForce RTX 3050? Первая имеет более широкую шину и относится к средневысокому сегменту. А вот вторая представляет собой бюджетный вариант, который получил урезанный графический чип и 128-битную шину. Судя по всему, сказывается тотальная экономия, когда NVIDIA пыталась сделать цену максимально привлекательной, не забывая о конечной производительности. Получилось не очень, ведь несмотря на большее количество видеопамяти, видеокарты примерно равны.

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Поскольку цены на видеокарты в магазинах РФ продолжают снижаться, то сегодня мы рассмотрим несколько выгодных предложений, каждое из которых имеет свои достоинства и недостатки в силу принадлежности к средневысокому и среднему сегменту. Проще говоря, какую бы видеокарту вы не выбрали, она обязательно является компромиссным решением. Начнём с GeForce RTX 2060. Возвращаясь к дилемме из первого абзаца, мы бы рекомендовали остановить свой выбор именно на этой видеокарте. Нам кажется, что в разрешении 1080р 8 Гб видеопамяти не так важны, как более широкая шина на 192-бита.

Если вам для полного счастья не хватает именно 8 Гб скоростной памяти, то ваш выбор GeForce RTX 3050. Цена на пару тысяч ниже, а лучшим выбором является модель производства MSI. Не факт, что она будет в наличии в тот момент, когда вы прочтёте этот материал, поэтому оставляем ещё две ссылки (нажмите на изображение выше) на две других видеокарты на графическом чипе GeForce RTX 3050. Разница в производительности между ними отсутствует несмотря на более высокую тактовую частоту. Наши читатели прекрасно знают, что важен сам графический чип, а не сотня дополнительных мегагерц.

Вообще мы хотим донести до наших читателей простую истину: не всегда лучше сэкономить несколько тысяч рублей. Это значит, что в некоторых случаях гораздо выгоднее купить более дорогую видеокарту, получив ощутимый прирост производительности. С такой логикой можно прийти к тому, что нужно сразу брать GeForce RTX 3090. И всё же, на пару тысяч дешевле предыдущих моделей GeForce GTX 1660 SUPER. Эта видеокарта почти не отличается по скоростным показателям от GeForce RTX 3050, но лишена трассировки лучей. Неслучайно ровно столько же стоит GeForce GTX 1660 Ti. Модель производства GIGABYTE может похвастать более качественной системой охлаждения, а значит гарантирует тихую работу в режиме простоя и в нетребовательных приложениях.

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3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
7 видов RTX 3070 заметно дешевле 100тр
RTX 3080 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 195'850 руб

Последняя видеокарта, которую стоит рассматривать в данном ценовом сегменте – это GeForce GTX 1660. Посудите сами: вы платите всего 39 000 рублей, а получаете возможность запускать все игры в 1080р на средневысоких настройках графики. За такую сумму это отличная сделка. Более дешёвые графические чипы так не могут, а значит там компромисс между графикой и количеством кадров будет ещё больше. Никто не сказал, что GeForce GTX 1650 не годится для игр, но это уже уровень нетребовательных проектов, тогда как сегодня мы говорим о полноценных блокбастерах.

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#видеокарты #скидки #geforce rtx 3050
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