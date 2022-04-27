Больших скидок нет, ведь на фоне стабилизации курса рубля основная часть предложений уже вернулась к досанкционным ценам

Прежде чем покупать новый компьютер или просто обновлять уже существующую систему, нужно осознать один простой факт: у вас должен быть выбор. Если вы накопили незначительную сумму, которой хватит на крайне сомнительную сборку, то прежде всего лишаете себя возможности выбрать из нескольких предложений. Часто положение дел таково, что, доплатив всего пару тысяч рублей, можно получить на 10% больше кадров в секунду, не прилагая дополнительных усилий. А бывает и так, что переплата в 50 тысяч – это красивый имиджевый ход. Несомненно, что всё это оценят мажоры, но обычные покупатели предпочитают тратить свои деньги с умом.

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Именно поэтому мы предлагаем внимательно присмотреться к нескольким процессорам, каждый из которых имеет свои сильные стороны. К примеру, 42 590 рублей стоит Core i5-12600K. Это один из самых мощных процессоров в новой линейке Intel, позволяющий выжать из системы максимальную производительность. Стоит камень немало, но в нашем текущем списке это наиболее перспективный процессор. По крайней мере нам так кажется, но это не значит, что это так, ведь всего на 500 рублей дешевле есть Core i7-11700KF. Мы полагаем, что в играх первый окажется быстрее, а вот собрать новый компьютер на Core i7-11700KF можно с большой экономией. При этом, за счёт большего количества полноценных ядер можно добиться как минимум идентичный производительности.

Аналогичная дилемма между Core i5-12600 и Core i7-11700F. Более новый процессор серии Alder Lake имеет больше перспектив в плане апгрейда. Так, через год вы можете на уже купленную материнскую плату поставить один из камней 13-й серии Intel, тогда как Core i7-11700F – это тупиковая ветвь, которая уже не будет развиваться. Скорее всего, последний окажется быстрее в рабочих задачах, но разница может быть несущественной, что не окажет реального влияния на системные показатели.

А вот Ryzen 7 5800X может стать идеальным инструментом для небольшого, но очень эффективного апгрейда. Посудите сами: у вас на руках есть компьютер с процессором Ryzen 5 2600. Называть этот процессор сильно устаревшим мы не станем, но вложив всего 34 тысячи в новый камень можно совершить качественный скачок. Никто не сказал, что Ryzen 7 5800X не годится для сборки нового компьютера, ведь он нетребовательный и может расшевелить бюджетную материнскую плату с далеко не самой дорогой памятью. Заметьте, что цена на данный камень продолжает снижаться, ведь ещё недавно рекомендованная стоимость его находилась на отметке 41 тысяч рублей.

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Если вы не считаете себя бескомпромиссным геймером, играя на компьютере время от времени в World of Tanks, то мы бы советовали присмотреться к Ryzen 7 5700G. Процессор предлагает отличную производительность и легко справляется со всеми задачами. В то же время он может похвастать самой мощной интегрированной графикой на рынке. Видеокарту покупать не нужно, а это ощутимая выгода. Ну и учитывайте, что в любой момент можно докупить видеокарту, если вдруг вам захочется поиграть во что-то более требовательное.