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Против Apple в РФ подан коллективный иск – на очереди Google, Sony и другие западные компании
С высокой долей вероятности суд встанет на сторону потерпевших, хотя конечная сумма штрафа для Apple пока не определена
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Представьте себе, что вы купили автомобиль. Пару месяцев вы наслаждались новеньким салоном и изумительный драйвом, но в какой-то момент обнаружили, что производитель отправил к вам команду мастеров и снял сиденья и обшивку. Причины абсурдны, но худо-бедно ездить можно. При желании владелец такого авто вправе обратиться в местный автосервис, где ему вместо брендовой алькантары предложат дешёвую кожу китайского дракона. И всё бы ничего, но в некоторых случаях производитель не только снял сиденья, но и сделал так, что новые вы установить не сможете. Речь идёт о компании Apple, которая ушла с российского рынка, громко хлопнув дверью.

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В последние годы смартфон из средства связи превратился в многофункциональный гаджет, без которого большинство людей просто не способно выжить в нашем цифровом мире. Мы не будем перечислять все эти функции, ведь идея данного материала в том, что некоторые из них даже сам производитель считал ключевыми. И вот здесь нас и ждёт главный сюрприз. Дело в том, что Apple Pay долгое время рекламировалась как одно из основных преимуществ. По телевизору и в интернете крутились ролики, в которых подчёркивалась лёгкость оплаты с помощью смартфона, а позднее эта возможность была реализована и для смарт-часов.

В ходе санкций Apple не просто приостановила свою работу в России, но и остановила работу платёжной системы, а также заблокировала возможность скачивания банковских приложений из Apple Store. И вот здесь и возникает главное противоречия, ведь налицо умышленное ограничение функционала, которое нарушает пользовательское соглашение. В связи с этим в Пресненский районный суд Москвы поступил коллективный иск, в рамках которого владельцы техники Apple планируют требовать компенсации за причинённый им ущерб. На данный момент к иску присоединились всего 20 человек, но нет никаких сомнений, что число тех, кто захочет наказать американскую компанию, вырастет. Пока аппетиты истцов небольшие: каждый из них требует с яблочного гиганта по 10 000 рублей, но есть любопытный пункт, позволяющий увеличить выплаты с сотни раз.

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Так, если суд встанет на сторону пользователей, то эксперты должны будут определить размер штрафа по итогам независимой экспертизы. Сколько точно присудят эксперты, предсказать сложно, но нет никаких сомнений, что для Apple это проигрышное дело. Со своей стороны отметим, что ожидаем появление подобных исков против многих других западных брендов. На очереди Google и Sony. Если первая постоянно находится под давлением, то для японской корпорации это будет дебют. При этом важно понимать, что шансов для победы в суде у Sony просто нет. Напомним, там прекратили продажи игр для российских геймеров, что автоматически снизило привлекательность игровых консолей. Вот только японцы этим не ограничились, ведь после этого они перестали рассылать SMS-сообщения с кодами активации для подтверждения многофакторной аутентификации. А это уже настоящее вредительство. Нам кажется, что со временем западные компании вернутся, но потери для некоторых из них будут огромны. Будем надеяться, что для многих это станет уроком, доказав, что развлекательная сфера не должна участвовать в политических играх.

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#apple #санкции
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