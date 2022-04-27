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Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты NVIDIA – GeForce RTX 3080 подешевела на 200 000р
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Когда мы говорим о покупке дорогой видеокарты, то часто забываем о том, что она тянет за собой целый комплекс дополнительных растрат. К примеру, вам обязательно придётся заменить блок питания. Увы, но для GeForce RTX 3090 понадобится брендовый блок на 1 кВт. Можно попытаться сэкономить, но мы рекомендуем не заниматься подобными глупостями, ведь следующее поколение графических чипов NVIDIA будет ещё более требовательным. Сюда же прибавьте новый монитор с разрешением 4К. Может показаться, что простенького 1080р будет достаточно, но флагманы существуют на пике прогресса, а значит любые искусственные ограничения – это бессмысленный шаг.

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Учтите, что это далеко не весь перечень, а если вы чувствуете, что просто не тянете такие растраты, то мы советуем присмотреться к менее дорогим видеокартам. Прежде всего есть смысл рассмотреть GeForce RTX 3060. Кажется, что у этой видеокарты нет изъянов. Подумайте сами: она тянет все игры на максимальных настройках графики в разрешении 1080р, а с некоторыми оговорками годится и для 2К. У неё 12 Гб быстрой видеопамяти и относительно невысокие требования по питанию. В реальности преимуществ ещё больше, но есть и недостаток: цена. В последние недели GeForce RTX 3060 сильно подешевела, но всё ещё далека от идеала.

Ровно столько же стоит Radeon RX 6600 XT. Нам эта видеокарта кажется более привлекательной, но среди наших читателей большинство предпочитает NVIDIA. Radeon RX 6600 XT при прямом сравнении в реальных играх быстрее GeForce RTX 3060, но проигрывает в трассировке лучей. Если вы опасаетесь проблем с драйверами, то берите NVIDIA, если же вам важен не бренд, а чистая производительность, то только AMD.

А вот в импровизированном противостоянии между Radeon RX 6600 и GeForce RTX 2060 побеждает NVIDIA. На этот раз на стороне зелёного лагеря выгодная цена, ну о наличии трассировки лучей вы знаете и без нас. Что до производительности, то Radeon RX 6600 немного быстрее, хотя разницы почти нет. GeForce RTX 3050 продолжает дешеветь и вплотную приблизилась к отметке в 50 000 рублей. Напомним, что в начале февраля данную видеокарту можно было купить за 47 000 рублей, поэтому во многих смыслах это прекрасный показатель. А вообще мы советуем вам взять GeForce RTX 2060. Она как минимум быстрее, хотя разница в цене между картами незначительная.

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S1700 Asus ROG Maximus за 195'850 руб

Многие полагают, что покупка ноутбука раз и навсегда лишает возможности апргрейда. В большинстве случаев этот так, но сегодня у нас особый случай, ведь за последние недели сильно подешевела видеокарта GeForce RTX 3080. Эта так называемая внешняя модель, которая подключается к любому современному лэптопу. Карта не только ничем не отличается от других моделей на графическом чипе GeForce RTX 3080, но и включает собственную систему жидкостного охлаждения. Учтите, что ещё пару недель назад она стоила почти на 200 000 рублей дешевле. Пожалуй, это лучшее предложение на 27 апреля 2022 года.

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#видеокарты #скидки #geforce rtx 3080
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