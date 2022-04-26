Майнеры уверяют, что сегодня самое лучше время для входа в майнинг

Давление на российских майнеров и держателей криптовалют продолжается. Поборники демократии из США и ЕС даже не скрывают факт агрессивного прессинга, когда вводятся санкции не исходя из принадлежности к тем или иным бизнес структурам, а по национальному признаку. Несложно прийти к выводу, что это недалеко от обычного нацизма, который прочно проник во все эшелоны власти ЕС и подаётся под соусом свободы и толерантности. Очевидно, что всё это доступно только избранным этносам, поэтому мы отказываемся считать такую систему демократичной. И всё же, это не исключает того факта, что обычным жителям РФ нужно как-то в этом мире жить, а значит придётся находить лазейки в прочно забетонированных санкционных стенах.

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Вы уже знаете, что Binance вводит ограничения против всех граждан РФ. Что же, так недалеко и до полной блокировки, а значит пора задуматься об альтернативах. Прежде всего в голову приходят холодные кошельки, которые имеют много плюсов. В частности, можно закачать нужную вам программу, сохранить все ключи на смартфон и компьютер, а после удалить программное обеспечение. Даже если вы потеряете мобильный телефон, нашедший его человек вряд ли обратит внимание на одинокий файл среди тысяч других в хранилище. При этом, вы в любой момент можете восстановить холодный кошелёк путём установки программы и ввода ключей. Не менее интересны децентрализованные биржи. В отличие от того же Binance, у вас никто не спросит пол, возраст и страну проживания. Делайте со своими деньгами что угодно, а значит дотянуться до вас там никто не сможет. Учитывайте, что у каждого способа есть плюсы и минусы, поэтому подумайте, прежде чем сделать выбор.

А вообще по мере снижения стоимости видеокарт и роста курса рубля майнеры всё чаще говорят о возвращении прибыльности добычи Эфира. Мы не берёмся утверждать, что это так, но отказываться от реального дохода вам не рекомендуем. Пару дней назад на канале ПроТОН появился ролик, в рамках которого автор попытался оценить прибыльность наиболее популярных видеокарт. Выше можно изучить таблицу, с которой мы и предлагаем вам ознакомиться. Цены средние по рынку, хотя некоторые позиции выглядят странно.

Как видите, по сравнению с мартом, когда сроки возврата инвестиций доходили до 35 месяцев, сегодня перспектива видна невооружённым взглядом. Многие видеокарты могут полностью себя окупить до 20 месяцев, что многим майнерам кажется отличным предложением. Но это только одна сторона медали, ведь Proof of Stake (PoS) уже рядом. Скорее всего, переход будет не быстрым, а майнерам дадут время на сворачивание своих ферм. Кроме того, сегодня крупные компании, инвестировавшие в добычу Эфира миллионы долларов, ищут альтернативу. Пока у нас есть несколько кандидатов, поэтому неясно, куда переводить фермы после наступления PoS. В любом случаем, нам кажется, что майнинг никуда не денется, а в случае появления ещё одной выгодной монеты, нас может ждать очередной этап криптолихорадки.

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