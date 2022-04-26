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Видеокарта Intel ARC A770 оказалась в 2 раза медленнее мобильной GeForce RTX 3060 в тесте PugeBench
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Эпопея с выходом на рынок серии видеокарт ARC Alchemist продолжается. Сегодня уже даже сложно представить, что руководство Intel озвучило свои планы выхода на графический рынок несколько лет назад. В 2021 году казалось, что первые видеокарты появятся в продаже зимой, но на дворе конец апреля, а ничего подобного не произошло. Напомним, что даже согласно официальным заявлениям представителей Intel, графические чипы должны были поступить в продажу в 1 квартале текущего года. Со временем сроки начали сдвигаться, а сегодня мы даже не знаем, когда вообще ожидать появления серии ARC Alchemist на прилавках магазинов. Назвать точные причины столь длительной задержки мы не берёмся, но можем предположить, что сроки сдвигаются не просто так.

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Судя по поступающей информации, производство видеокарт не началось, а значит до релиза не меньше нескольких месяцев, ведь нужно не только наладить массовый выпуск, но и распределить готовые решения по всему миру, что занимает много времени. Получается, что мы и вовсе можем не увидеть видеокарты ARC Alchemist до осени, но это уже из области предположений, поэтому вернёмся к конкретным фактам.

Сегодня инсайдеры опубликовали тесты графического чипа ARC A770. Он должен стать прямым конкурентом для GeForce RTX 3060, при этом есть мнение, что при идентичной производительности ARC A770 окажется дешевле. Что же, в тесте PugeBench DaVinci ещё не вышедший GPU продемонстрировал крайне низкие результаты. Известно, что в качестве процессора использовался Core i9-9600K. Это излюбленный камень команды тестеров Intel, который часто используется для закрытых бенчмарков, а также настройки нового железа.

К инженерным экземплярам относится и материнская плата CoffeeLake S UDIMM RVP. Подобные платы никогда не продавались в магазинах. Итоговый результат составил всего 500 баллов, что совсем неубедительно, ведь даже мобильная версия GeForce RTX 3060 может похвастать 1000 единицами в данном тесте. Эксперты отмечают, что перед нами один из инженерных экземпляров графического чипа, поэтому нет ничего удивительного в низких результатах. И всё же, даже если это инженерик, то почему такой медленный?

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А вообще многие забывают, что ARC A770 – это так называемый субфлагман. Получается, что он стоит всего на 1 ступеньку ниже ARC A780, поэтому по определению не должен быть медленным. Вполне возможно, что у Intel нет проблем с реальной производительностью, но есть сложности с драйверами. Именно об этом писали эксперты ещё в марте, но Intel не комментирует подобных утечек, поэтому нам остаётся только ждать. Выше можно изучить предварительную таблицу, где собраны известные характеристики поколения видеокарт ARC Alchemist. Данные не окончательные, поэтому мы предлагаем относиться к ним с некоторым сомнением. Тем более, что эта информация появилась давно, а Intel могла внести значительные корректировки.

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#видеокарта #arc a770
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