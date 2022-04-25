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Цены на игровые процессоры в РФ возвращаются к февральским минимумам – Core i3-12100F стоит 18 000р
А вот флагманы дешевеют медленно, что может быть связано с тем, что их покупают намного реже
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3060 Gigabyte за гроши в Регарде
Базовая RTX 3080 Gigabyte замегадешево
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
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Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
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-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке

Нет никаких сомнений, что многие из нас хотели бы купить мощный флагманский процессор, поставить в систему скоростную видеокарту за 300 000 рублей и монитор на 42 дюйма. Вот только стоит это всё так дорого, что большинство не заработает за 5 лет ежедневного тяжёлого труда. Вообще покупка дорогого процессора – это очень затратное дело. Автор данного материала однажды пошёл на подобную глупость, купив Core i7-7700K, после чего принял решение менять железо раз в 2 года, оставаясь с актуальными середняками по адекватной цене. Если вы считаете, что собрать хороший компьютер можно и на относительно недорогом процессоре, то вы по адресу, ведь сегодня мы рассмотрим наиболее выгодные камни. Данные актуальны на 25 апреля в магазине Ситилинк.

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Начнём сразу с двух процессоров компании AMD: Ryzen 5 5600G и Ryzen 5 5600Х. Во втором случае вы покупаете мощный камень, который с хорошей видеокартой может дат фору более дорогим конкурентам. Главное в этом деле не жадничать, купив быструю память и скоростной твердотельный накопитель. Что до видеокарты, то это уже ваше дело, ведь чаще всего выбор мы делаем исходя из финансовых возможностей. Ryzen 5 5600G по процессорной части не такой быстрый, но зато включает интегрированный графический чип. Это позволяет потенциальному покупателю получить доступ почти ко всем новым играм. Блокбастеры 2021 и 2022 года придётся отложить на полочку, во всём остальном вас ждёт вполне играбельная графика в 1080р.

Core i5-12400F подходит только для новой сборки, поскольку материнские платы начали поступать в продажу в январе 2022 года. В играх он демонстрирует неплохие результаты, но из-за ограниченных возможностей в апргрейде, мы бы рекомендовали взять Ryzen 5 5600Х. Заплатите за материнскую плату на пару тысяч рубчиков больше, а взамен получите возможность установить туда Ryzen 9 5900х спустя пару лет, что даст вам немалый буст за считанные гроши.

Есть ещё два варианта: Core i3-12100 и Core i3-12100F. Это почти идентичные процессоры, которые отличаются только тем, что во втором нет интегрированного графического чипа. Кроме того, поставка ОЕМ предлагается без штатного кулера, поэтому нам кажется, что первый вариант предпочтительнее. Если у вас есть игровая видеокарта, то Core i3-12100 способен дать вам максимальный уровень производительности. Для GeForce RTX 3090 Ti лучше взять процессор помощнее, во всех остальных случаях экономия вполне оправданна.

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Ну и последний вариант для недорогой сборки – это Ryzen 5 3600. Перед нами суперхит, который ещё долго будут помнить фанаты AMD. Даже сегодня он не утратил былого блеска, а значит может использоваться в качестве мощной основы для рабочей или игровой станции. Если у вас на компьютере трудится видеокарта GeForce GTX 1660 или её близкий аналог, то Ryzen 5 3600 позволит сэкономить на материнской плате, памяти и блоке питания, что позитивно скажется на стоимости сборки. А вот использовать данный камень в качестве апгрейда для более старых процессоров мы не рекомендуем. Доплатите немного, ведь Ryzen 5 5600Х кажется более предпочтительным выбором для небольшого обновления.

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#процессоры #скидки
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usr721
19:06
Так Сюрикен не 92мм, о которых обзор вроде, да более чем втрое дороже - это к тому, что в выводах у вас вроде везде фигурирует "цена/производительность".
Тест шести 92мм CPU-кулеров или тараканьи бега
usr721
19:03
https://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=24721646
Тест шести 92мм CPU-кулеров или тараканьи бега
Beriya
19:02
Ты работать сперва пойди, чтоб о налогах разговаривать
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Beriya
19:02
То есть если я был в Германии, то я кремлебот? Откуда такая логика? При чём цены пол годичной давности, сейчас выше. P.S. нищета с хутора, хорошо там, где нас нет
Европа может остаться без электричества – отказ от газа из РФ грозит энергетическим голодом
kilobait3
18:57
если автору интересно могу скинуть кастомы на маше 88SS1321. они самые вкусные в плане конечной цены накопителя.
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Beriya
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Как же вы любите ярлыки развешивать...
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Для любой вещи есть цена по которой её будут расхватывать. Даже для куска говна. Так что никакого "либо-либо" - только оверпрайс.
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