При этом не стоит забывать, что уже через 5 месяцев может состояться переход на Proof of Stake (PoS)

Вполне возможно, что есть люди, которые точно знают, сколько через неделю будет стоить тот или иной актив. Возможно, а может всё это просто очередная теория заговора, а рынок пусть и не полностью независим, но двигается в том или ином направлении вне желаний тех или иных персон. Несомненно, большие деньги способны оказывать влияние на перепады стоимости ценных бумаг, но фундаментальные факторы решают гораздо больше. Например, в 2020 году США решили в очередной раз решить свои проблемы за счёт печатания триллионов долларов, а после скинуть инфляцию в виде подарочка остальному миру. Не вышло, а теперь финансисты всех мастей пытаются сгладить эффект для простых американцев. С этой целью ужесточается кредитная политика ФРС, что неминуемо приводит к переливанию денежной массы из рискованных активов в более надёжные.

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Всю текущую неделю происходили резкие перепады, когда Биткоин дорожал, а после снова обваливался. Примерно в том же ритме двигался и Эфир. На момент написания данного материала вторая по популярности криптовалюта упала ниже 3000 долларов, ну а мы с вами попробуем выяснить, насколько сегодня эффективно вкладывать деньги в майнинг.

Выше вы можете увидеть таблицу доходности наиболее популярных видеокарт на 23 апреля. Начнём с GeForce RTX 3090. Полная ферма из 8 графических чипов приносит своему владельцу 33.75 доллара в сутки. Получается, что весь риг обеспечивает доход в 1012 долларов ежемесячно, а одна такая карта зарабатывает своему владельцу всего 126.5 доллара. Если обратиться к онлайн-калькулятору курса доллара, то мы получим около 9800 рублей в месяц. Мы взяли самую недорогую GeForce RTX 3090, которую только смогли найти. Как видите, она стоит 290 тысяч рублей. Несложно подсчитать, что окупаемость наступит через 30 месяцев.

Дальше рассмотрим видеокарту GeForce RTX 3070. Модель производства Palit стоит всего 93 тысячи, поэтому кому-то может показаться, что она выгоднее в окупаемости. Согласно данным онлайн-калькулятора, ферма на базе восьми видеокарт GeForce RTX 3070 генерирует 17.22 доллара в сутки или 516.6 доллара в месяц, а значит одна единственная видеокарта обеспечивает своего владельца скромными $64.5 в месяц. В рублях это будет 5000 рублей, а значит GeForce RTX 3070 полностью окупится через 19 месяцев.

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Как видите, GeForce RTX 3090 не подходит для майнинга, поскольку обеспечивает ужасно низкий доход, если учитывать высокую стоимость. Вот только и GeForce RTX 3070 ненамного лучше. Да, Эфир перейдёт на Proof of Stake (PoS) не раньше осени, а значит у майнеров ещё есть немного времени. Вот только этого явно недостаточно для возврата инвестиций. Разработчики Эфира прямо говорят о бесперспективности вложений в видеокарты. Мы советуем вам хорошенько подумать. В условиях санкций никто не знает, будут ли летом видеокарты стабильно поставляться, или же потенциальных покупателей ждут проблемы. В любом случае майнерам это уже не важно. Если даже у вас осталось около 5 месяцев, то наиболее выгодная и сильно подешевевшая GeForce RTX 3070 потребует в 4 раза больше времени. А ведь криптовалюта может ещё и подешеветь. Словом, на вторую половину апреля 2022 года майнинг Эфира на видеокартах невыгоден, но только с условием, что вы покупаете новое оборудование. Если вы уже давно отбили свои риги, то сегодня можете спокойно получать стабильную, пусть и не самую высокую прибыль.