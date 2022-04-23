Имя счастливчика узнать не удастся, но старых кошельков, доступ к которым заблокирован, очень много

Многие наши читатели говорят о том, что знали о существовании Биткоина ещё 10 лет назад. Они сетуют на то, что не купили хотя бы 10 монеток в те времена, когда цифровое золото стоило всего 300 долларов. По этому поводу разгораются горячие споры, но мы уверены, что никто из тех, кто сегодня рассказывает об упущенных возможностях, не стал бы богатым даже если бы купил тогда криптовалюты на 3000 долларов. Если вы не согласны, то смело можете поделиться своим мнением в комментариях, ну а мы продолжим.

реклама

Есть масса энтузиастов, которые занимаются отслеживанием транзакций в Биткоинах. Они считают себя своеобразными историками, но в реальности этим людям просто нечем заняться. Они спокойно копают монетки, а всё остальное время посвящают своему хобби. Именно эти ребята констатируют, что сегодня практически не осталось так называемых первых Биткоинов. Ситуация обстояла примерно так: один из первых инвесторов и криптоэнтузиастов купил 10 монеток по 300 долларов за каждую. Как только его инвестиция превратилась в 5000 долларов, этот парень с высокой долей вероятности их продал. Нужно понимать, что всё происходило нелинейно, а значит кто-то покупал, тогда как другие умудрялись удвоить начальные капиталовложения. Купивший 10 Биткоинов по 600 долларов за монетку избавился от них как только курс достиг 1000 долларов, а после начался настоящий хаос. Есть ресурсы, на которых можно отслеживать историю каждого добытого Биткоина. Так вот, большинство монет переходило из рук в руки десятки и даже сотни раз. У вас не было шансов разбогатеть, ну или почти не было.

Бывают случаи, когда человек потерял доступ к своему кошельку, а в некоторых случаях первый владелец умер, а его наследники случайно находят старый ноутбук. Если во втором случае всё просто, то ещё пару лет назад потерявшие пароли пользователи так и оставались наедине со своими проблемами. Совсем недавно начали появляться сервисы, занимающиеся восстановлением доступа к криптовалютным кошелькам. Происходит это следующим образом: многие люди используют для паролей значимые события, но в какой-то момент забывают комбинацию. Специалисты заносят в алгоритм абсолютно все дни рождения, венчания, крестины и любые другие даты, после чего методом простого перебора и происходит взлом. Если компьютеру удаётся угадать пароль, то владелец кошелька отдаёт им часть монет в качестве оплаты, в случае неудачи – услуга оказывается бесплатно.

Так вот, только за апрель случилось 3 активации старых кошельков, пролежавших без дела больше 10 лет. Общая сумма, которую удалось снять держателям Биткоинов, составила 6 миллионов долларов, а всего был получен доступ к 150 монетам. Ну а 21 апреля случился настоящий прорыв, ведь один из первых инвесторов смог продать 272 монеты, которые были куплены по курсу 360 долларов за единицу. Только не пишите, что в 2013 году вы могли бы потратить 97 920 долларов на криптовалюту. Что же, терпение неизвестного пользователя вознаграждено, а удача оказалась на его стороне. В итоге он смог получить 11.1 миллиона долларов, что в 110 раз больше. Учтите, что курс Биткоина сегодня низкий. Если бы пароль был вскрыт на пиковых значениях, то можно было бы заработать ещё больше.

анонсы и реклама RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде -200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену -210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке RTX 3060 Ti подешевела в два раза

Эксперты предполагают, что мы будем видеть намного больше возвращений из небытия старых кошельков. Компьютерные алгоритмы совершенствуются, а желающих стать миллионерами не убавляется.