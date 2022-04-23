Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Неизвестный счастливчик продал 272 Биткоина пролежавших на кошельке 9 лет и заработал $11 миллионов
Имя счастливчика узнать не удастся, но старых кошельков, доступ к которым заблокирован, очень много
анонсы и реклама
Базовая RTX 3080 Gigabyte замегадешево
Эта <b>RTX 3070 дешевле ЛЮБОЙ 3060 Ti</b>
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену

Многие наши читатели говорят о том, что знали о существовании Биткоина ещё 10 лет назад. Они сетуют на то, что не купили хотя бы 10 монеток в те времена, когда цифровое золото стоило всего 300 долларов. По этому поводу разгораются горячие споры, но мы уверены, что никто из тех, кто сегодня рассказывает об упущенных возможностях, не стал бы богатым даже если бы купил тогда криптовалюты на 3000 долларов. Если вы не согласны, то смело можете поделиться своим мнением в комментариях, ну а мы продолжим.

реклама

Есть масса энтузиастов, которые занимаются отслеживанием транзакций в Биткоинах. Они считают себя своеобразными историками, но в реальности этим людям просто нечем заняться. Они спокойно копают монетки, а всё остальное время посвящают своему хобби. Именно эти ребята констатируют, что сегодня практически не осталось так называемых первых Биткоинов. Ситуация обстояла примерно так: один из первых инвесторов и криптоэнтузиастов купил 10 монеток по 300 долларов за каждую. Как только его инвестиция превратилась в 5000 долларов, этот парень с высокой долей вероятности их продал. Нужно понимать, что всё происходило нелинейно, а значит кто-то покупал, тогда как другие умудрялись удвоить начальные капиталовложения. Купивший 10 Биткоинов по 600 долларов за монетку избавился от них как только курс достиг 1000 долларов, а после начался настоящий хаос. Есть ресурсы, на которых можно отслеживать историю каждого добытого Биткоина. Так вот, большинство монет переходило из рук в руки десятки и даже сотни раз. У вас не было шансов разбогатеть, ну или почти не было.

Бывают случаи, когда человек потерял доступ к своему кошельку, а в некоторых случаях первый владелец умер, а его наследники случайно находят старый ноутбук. Если во втором случае всё просто, то ещё пару лет назад потерявшие пароли пользователи так и оставались наедине со своими проблемами. Совсем недавно начали появляться сервисы, занимающиеся восстановлением доступа к криптовалютным кошелькам. Происходит это следующим образом: многие люди используют для паролей значимые события, но в какой-то момент забывают комбинацию. Специалисты заносят в алгоритм абсолютно все дни рождения, венчания, крестины и любые другие даты, после чего методом простого перебора и происходит взлом. Если компьютеру удаётся угадать пароль, то владелец кошелька отдаёт им часть монет в качестве оплаты, в случае неудачи – услуга оказывается бесплатно.

Так вот, только за апрель случилось 3 активации старых кошельков, пролежавших без дела больше 10 лет. Общая сумма, которую удалось снять держателям Биткоинов, составила 6 миллионов долларов, а всего был получен доступ к 150 монетам. Ну а 21 апреля случился настоящий прорыв, ведь один из первых инвесторов смог продать 272 монеты, которые были куплены по курсу 360 долларов за единицу. Только не пишите, что в 2013 году вы могли бы потратить 97 920 долларов на криптовалюту. Что же, терпение неизвестного пользователя вознаграждено, а удача оказалась на его стороне. В итоге он смог получить 11.1 миллиона долларов, что в 110 раз больше. Учтите, что курс Биткоина сегодня низкий. Если бы пароль был вскрыт на пиковых значениях, то можно было бы заработать ещё больше.

анонсы и реклама
RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде
RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде
-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей
Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке
RTX 3060 Ti подешевела в два раза

Эксперты предполагают, что мы будем видеть намного больше возвращений из небытия старых кошельков. Компьютерные алгоритмы совершенствуются, а желающих стать миллионерами не убавляется.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#криптовалюты #биткоины
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Binance ввела ограничения для всех граждан РФ и назвала сроки блокировки криптовалютных счетов
Украинцам запретили покупать криптовалюту, а Binance сливала данные граждан РФ государству
Киты продолжают скупать Биткоины, что может привести к очередному подорожанию криптовалюты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские приставки PlayStation 4 и PlayStation 5 превратились в "кирпич": Sony отключила в РФ СМС-коды
88
Сколько на самом деле должен стоить российский рубль – эксперты назвали справедливый курс рубля
107
Binance ввела ограничения для всех граждан РФ и назвала сроки блокировки криптовалютных счетов
36
В Италии стартовала "Операция термостат" - она позволит отказаться от газа из России
32
JSX стала первой авиакомпанией предоставляющей Wi-Fi от Starlink SpaceX на борту самолета
+
Valve нашла способ возобновить российским разработчикам выплаты от Steam
16
EVGA предлагает GeForce RTX 3060 за 369 долларов
41
Льготы импортерам вместо импортозамещения – новая идея Правительства РФ
15
Голландский техногигант выкупил партию стиральных машин, чтобы добыть из них дефицитные чипы
+
Украинцам запретили покупать криптовалюту, а Binance сливала данные граждан РФ государству
13
Графические процессоры RTX 3000 и RX 6000 с марта подешевели на 10 и 11% соответственно
1
Процессоры AMD дешевеют на фоне укрепления курса рубля – Ryzen 7 5800X ниже рекомендованной цены
25
Магазины РФ продают процессоры AMD ниже рекомендованной стоимости – Ryzen 5 5600X за 26 000р
19
Переиздание оригинальной Quake получило третий патч с тремя новыми уровнями и массой балансных изменений
+
Киты продолжают скупать Биткоины, что может привести к очередному подорожанию криптовалюты
6
Европейский автопроизводитель закупил партию стиральных машин с целю извлечения дефицитных чипов
1
Россия продала Казахстану спутник «Экран-М» за 1 рубль
1
Бюджетные видеокарты дешевеют в российских магазинах – GeForce GTX 1660 за 2 недели скинула 60%
9
Ryzen 7 5800X3D продемонстрировал разочаровывающий результат, обойдя Ryzen 7 5800X всего на 3% в 4К
16
Авторы научно-фантастического шутера Outriders представили масштабное дополнение Worldslayer
1

Популярные статьи

10 лучших SSD-накопителей для игрового компьютера апреля 2022 года
15
Чем заменить Jira и Confluence, если вы – российский программист
5
Spectrum был не просто компьютером — это была семья
74
Литва и Латвия отказываются от электричества из РФ и будут платить в 5 раз дороже за польский уголь
29
Ядерная энергетика будущего, типы реакторов и перспективы развития
9
Как я расчехлил старый планшет Prestigio PMP3670B и боролся с покрытием "Soft-Touch"
21
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 14 (M3401QC)
+
Топ 10 перспективных криптовалют в 2022 — часть 2
4
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-I Gaming WIFI
+
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga: в далекой-далекой галактике LEGO
+

Сейчас обсуждают

N1ghtwish
12:09
https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=406076 0 комментариев, аккаунт-консерва с провокационным и дерзким никнеймом, аватаром.
Роскомнадзор заблокировал официальный сайт S.T.A.L.K.E.R. 2 в России
motya
12:09
Горжусь ими, вот это выдержка! Мерзнут сами, детей морозят, потеть, не мыться, быть вонючками, смывать унитаз через раз.
В Италии стартовала "Операция термостат" - она позволит отказаться от газа из России
Ecowar
12:07
инвестируем в рубль....остальное у нас изымут
Топ 10 перспективных криптовалют в 2022 — часть 2
RedStone
12:06
не тащит за собой остальные частоты
MSI готовит обновление AGESA для разгона процессора Ryzen 7 5800X3D
Олег Панюшкин
12:04
После провала анонса нового дополнения ВОВ, можно и очередной шлак представить, который уже как 3 года назад анансирован.
СМИ: На днях Blizzard объявит точную дату выхода Diablo Immortal
Владимир Баринов
12:01
успей туалетную бумагу закупить, назад в 90-е годы.. Поцриот мозга
Российские приставки PlayStation 4 и PlayStation 5 превратились в "кирпич": Sony отключила в РФ СМС-коды
SeTi2019
12:00
Бизнес- это очередные сервисы ногтей, парикмахеры и перепродажа китайских трусов? Только теперь с усиливающейся конкуренцией, ибо в стране появилось еще много тысяч безработных? А помощь стартапам бу...
«ВКонтакте» запустила программу помощи малому и среднему бизнесу
Sheshenbeck
11:58
чувак, ты чурка и пиздабол
Сколько на самом деле должен стоить российский рубль – эксперты назвали справедливый курс рубля
Cyborg39rus
11:57
Смысл с таких разгонов. которые не повторить дома ?
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti разогналась до 2910/22144 МГц
Sheshenbeck
11:57
Хохлоссань, в стойло
Как я расчехлил старый планшет Prestigio PMP3670B и боролся с покрытием "Soft-Touch"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем