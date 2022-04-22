Столетиями, если политики говорили о каких-то ограничениях, то в первую очередь всё это касалось обычных граждан, тогда как богачи продолжали пользоваться благами цивилизации. Было бы наивным думать, что в 21 веке что-то изменится. Больше месяца назад Нацбанк Украины заморозил курс национальной валюты. Это позволило избежать инфляции и резкого падения экономики. На самом деле всё это только цифры, тогда как страна га пороге глобального кризиса. Как оказалось, большая часть бюджета наполнялась за счёт южных и восточных областей. А вот западная Украина не особо напрягалась, ведь основная часть жителей этих областей либо работала в Европе, либо занималась контрабандой. Сегодня эксперты констатируют, что в бюджете образовалась дыра, закрывать которую будут кредитами МВФ на сумму 15 миллиардов долларов. На пару месяцев хватит.
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Ясно, что у населения остались деньги. Гривна хоть и не сильно подешевела не пользуется популярностью, а многие хотели бы купить доллары или криптовалюту. Ещё в начале апреля обычным гражданам сильно осложнили подобные операции, а доллары и вовсе исчезли из обменников. Что же, похоже пришло время окончательно заблокировать возможность вывода средств с помощью цифровых денег. Сегодня вступил в силу закон, согласно которому граждане Украины не могут покупать криптовалюту со своих карточных счетов. По словам регулятора, таким образом осуществляется противодействие оттоку капитала из страны. Всё это кажется смешным, ведь у обычных граждан никогда не было и не будет таких денег, чтобы вызвать массовый отток капитала. Для информации: внутренние переселенцы из восточных и южных областей, которые останутся на территории Украины получают от государства до 3000 гривен в месяц, что соответствует 8000 рублям. Вот только есть одна проблема: съём 1-комнатной квартиры для переселенцев внезапно подорожал и составляет не менее 10 000 гривен в месяц (26 400 рублей).
Подобная мера выглядит странно и явно направлена на тех, кто пытается спасти свой бюджет в трудных условиях. Очевидно, что у миллионеров с этим проблем нет, ведь специально для них было решено разрешить покупку криптовалют с долларовых счетов. Кстати, трансграничные Р2Р-переводы пока не заблокированы, но лимит на них в месяц составит 100 000 гривен (264 000 рублей).
Поскольку весёлых новостей предостаточно, то мы решили порадовать вас ещё одним инфоповодом. Reuters уверяет, что весной 2021 года состоялась встреча регионального главы биржи Binance Глеба Костарева с представителями Росфинмониторинга. В ходе переговоров было решено передать государству данные граждан России, зарегистрированных на площадке. Основанием для это послужила необходимость отслеживания переводов, связанных с Навальным, а также борьбой с организованной преступностью. Представители биржи всё опровергают, но всё факты свидетельствуют о том, что Binance действительно сливала государственным органам РФ всю нужную им информацию. Косвенно это доказывает тот факт, что между Росфинмониторингом и биржей было подписано соглашение о создании российского подразделения. Binance уверяет, что ничего подобного не было и не могло быть. Мало того, с 21 апреля все контакты и вовсе разорваны. Что же, если по сливу данных всё ясно, то решение прекратить работу с российскими финансовыми ведомствами для Binance может обернуться очередным выстрелом в ногу. Вполне возможно, что там уже привыкли вести огонь по своим на поражение.