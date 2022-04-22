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Украинцам запретили покупать криптовалюту, а Binance сливала данные граждан РФ государству
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Столетиями, если политики говорили о каких-то ограничениях, то в первую очередь всё это касалось обычных граждан, тогда как богачи продолжали пользоваться благами цивилизации. Было бы наивным думать, что в 21 веке что-то изменится. Больше месяца назад Нацбанк Украины заморозил курс национальной валюты. Это позволило избежать инфляции и резкого падения экономики. На самом деле всё это только цифры, тогда как страна га пороге глобального кризиса. Как оказалось, большая часть бюджета наполнялась за счёт южных и восточных областей. А вот западная Украина не особо напрягалась, ведь основная часть жителей этих областей либо работала в Европе, либо занималась контрабандой. Сегодня эксперты констатируют, что в бюджете образовалась дыра, закрывать которую будут кредитами МВФ на сумму 15 миллиардов долларов. На пару месяцев хватит.

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Ясно, что у населения остались деньги. Гривна хоть и не сильно подешевела не пользуется популярностью, а многие хотели бы купить доллары или криптовалюту. Ещё в начале апреля обычным гражданам сильно осложнили подобные операции, а доллары и вовсе исчезли из обменников. Что же, похоже пришло время окончательно заблокировать возможность вывода средств с помощью цифровых денег. Сегодня вступил в силу закон, согласно которому граждане Украины не могут покупать криптовалюту со своих карточных счетов. По словам регулятора, таким образом осуществляется противодействие оттоку капитала из страны. Всё это кажется смешным, ведь у обычных граждан никогда не было и не будет таких денег, чтобы вызвать массовый отток капитала. Для информации: внутренние переселенцы из восточных и южных областей, которые останутся на территории Украины получают от государства до 3000 гривен в месяц, что соответствует 8000 рублям. Вот только есть одна проблема: съём 1-комнатной квартиры для переселенцев внезапно подорожал и составляет не менее 10 000 гривен в месяц (26 400 рублей).

Подобная мера выглядит странно и явно направлена на тех, кто пытается спасти свой бюджет в трудных условиях. Очевидно, что у миллионеров с этим проблем нет, ведь специально для них было решено разрешить покупку криптовалют с долларовых счетов. Кстати, трансграничные Р2Р-переводы пока не заблокированы, но лимит на них в месяц составит 100 000 гривен (264 000 рублей).

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Поскольку весёлых новостей предостаточно, то мы решили порадовать вас ещё одним инфоповодом. Reuters уверяет, что весной 2021 года состоялась встреча регионального главы биржи Binance Глеба Костарева с представителями Росфинмониторинга. В ходе переговоров было решено передать государству данные граждан России, зарегистрированных на площадке. Основанием для это послужила необходимость отслеживания переводов, связанных с Навальным, а также борьбой с организованной преступностью. Представители биржи всё опровергают, но всё факты свидетельствуют о том, что Binance действительно сливала государственным органам РФ всю нужную им информацию. Косвенно это доказывает тот факт, что между Росфинмониторингом и биржей было подписано соглашение о создании российского подразделения. Binance уверяет, что ничего подобного не было и не могло быть. Мало того, с 21 апреля все контакты и вовсе разорваны. Что же, если по сливу данных всё ясно, то решение прекратить работу с российскими финансовыми ведомствами для Binance может обернуться очередным выстрелом в ногу. Вполне возможно, что там уже привыкли вести огонь по своим на поражение.

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#криптовалюты #binance
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