Впервые с момента начала продаж Ryzen 7 5800X можно встретить на 5 тысяч рублей дешевле, чем в момент начала продаж

Если вам не по карману дорогущий процессор, то это не повод отказывать себе в современной мощной игровой сборке. Нужно понимать, что покупка Core i9-12900K – это удел энтузиастов. Мы неоднократно вам говорили, что сам по себе процессор не способен разогнать всю систему. 12-е поколение Intel крайне чувствительно к целому ряду параметров, ключевое место среди которых занимает оперативная память. Это значит, что без быстрой DDR5 не обойтись. Обычно Core i9-12900K покупают для разгона, поэтому не забудьте предусмотреть и эту растрату. Ну а без брендовой материнской платы за 500 долларов мечтать о разгоне и вовсе глупо.

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Мы предлагаем не тратить сотни тысяч рублей на подобные излишества, ведь есть более разумные процессоры, цена на которые ниже, а сами они могут работать на гораздо более скромных комплектующих. Верхнюю ступеньку нашего списка занимает Core i5-12600K. В хороших руках он способен демонстрировать феноменальные результаты, почти не уступая флагманам в играх. В рабочих задачах разница с более дорогими камнями будет заметна, но геймеров подобные мелочи вообще не должны беспокоить. Купите хорошую видеокарту, а при желании систему можно разогнать. Учитывайте, что в этом случае вам придётся основательно потратиться, но это уже ваш выбор.

В качестве логичной альтернативы можем предложить Core i7-11700KF. При одинаковой цене этот камень выглядит предпочтительнее в рабочих задачах. В играх наблюдается паритет, но здесь вас ждут полноценные 8 ядер, одно из которых способно разгоняться до 5 ГГц. И сразу перемещаемся к более выгодным предложениям. С нашей точки зрения Ryzen 7 5700G является самым удачным камнем для тех, кто не стремится покорять игровые пьедесталы. Запускать проекты 5-летней давности вы сможете, а также пробовать не самые требовательные новинки. Ключевое преимущество здесь в преемственности, ведь Ryzen 7 5700G можно поставить на любую поддерживаемую материнскую плату на совете АМ4. Позаботьтесь о быстрой оперативной памяти, в остальном сплошные выгоды, ведь видеокарта вам не понадобится.

Самый лучший лот на сегодня – это Ryzen 7 5800X. Сравните: он дешевле Core i5-12600K, но почти не уступает данному процессору в играх. Особенно это касается разрешения 2К и выше. Ну а о том, что Ryzen 7 5800X легко заработает на любом утюге, знают все наши читатели. Максимальная экономия вам обеспечена, но никто не запрещает докупить быструю память и современную материнскую плату. Это открывает возможности для апгрейда, ведь со временем можно усилить систему за счёт Ryzen 9 5950X. Кстати, впервые за всё время с начала продаж Ryzen 7 5800X стоит на 5 тысяч дешевле рекомендованной цены. Вот вам и плоды укрепления рубля.

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Фанатам Intel рекомендуем собрать новый компьютер на базе Core i5-12600. Это холодный производительный камень, который демонстрирует высокую производительность в играх при наличии соответствующей видеокарты. Разгонять его нельзя, но это удел энтузиастов, тогда как большинству геймеров хватит с головой его базовой мощности. За счёт этих параметров можно сэкономить на материнской плате, а также оперативной памяти. При этом сборка будет аналогична по цене с таковой на Ryzen 7 5800X. Выбор делайте сами.