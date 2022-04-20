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10 лет на одной видеокарте – на что способна GeForce GTX 660 Ti в актуальных играх по мнению RG
Старая видеокарта тянет все современные игры в 1080р, но настройки графики придётся сильно снижать
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Известно, что большинство геймеров покупает видеокарты до 200 долларов. Учтите, что это обобщённые данные по всему миру, позволяющие сделать вывод, что для многих людей компьютерные игры – это всего лишь развлечение, а не смысл жизни. Получается, что это большинство пользователей просто не готово тратить на компьютерные игры сотни тысяч рублей, ограничиваясь скромными инвестициями. Неясно, насколько часто такие люди меняют видеокарты, но даже если это происходит раз в три года, большинство геймеров оказывается за пределами новых технологий, включая трассировку лучей и апскейлинг.

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Вообще нужно понимать, что ещё 5 лет назад видеокарты стоили намного меньше, а все происходящие в этом секторе изменения продиктованы отсутствием конкуренции и желанием заработать. Будем надеяться, что с приходом Intel ситуация изменится в лучшую сторону, ну а пока мы займёмся изучением целесообразности инвестиций в видеокарты стоимостью около 400 долларов. Отметим, что это только рекомендованная цена, тогда как даже в Европе подобные графические чипы стоят дороже 550 долларов. Речь и GeForce GTX 660 Ti. Видеокарта вышла в 2012 году и включала 2 Гб видеопамяти. Спустя 10 лет представители канала RandomGaminginHD попытались понять, можно ли на старой видеокарте запускать современные игры. Изучить результаты самостоятельно вы можете на видео, а мы сделаем краткие вводы.

В крайне требовательной Cyberpunk 2077 удалось получить 39 кадров в секунду. Правда настройки графики пришлось снизить до минимума и включить FSR. При этом картинка была приемлемого уровня и не влияла на игровой опыт.

Любителям Fortnite можно смело брать GeForce GTX 660 Ti, ведь старушка выдаёт 105 кадров в секунду. Настройки качества низкие, но противника видно, а значит на ваш скил использование видеокарты 10-летней давности не повлияет.

С Call of Duty: Warzone немного сложнее, но и здесь удалось выжать стабильные 56 fps. Это неплохой результат, ведь перед нами один из самых новых многопользовательских шутеров.

Red Dead Redemption 2 выглядит сносно, позволяя проходить сюжетную компанию на 37 кадрах в секунду. Данная игра славится впечатляющей картинкой, но в случае использования GeForce GTX 660 Ti вам придётся идти на компромисс, поскольку визуальная составляющая на низких настройках оказалась далеко от идеала.

Forza Horizon 5 пусть и не блещет красотами на заднем плане, но вполне играбельна. 40 кадров в секунду с минимальными падениями – это не так уж и плохо, учитывая специфику игры.

Можно констатировать, что покупка видеокарты средневысокого уровня – это неплохая инвестиция на будущее. Даже спустя 10 лет вы останетесь в строю. Энтузиастам и любителям флагманов картинка не понравится, но в таком случае придётся менять видеокарты раз в 3-4 года. Логично предположить, что лишь немногие наши читатели могут себе позволить и вообще готовы на такие растраты.

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