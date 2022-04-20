Это грозит исходом капитала из ЕС, а значит в выигрыше экономика США

Похоже, сегодня все вокруг позабыли зачем Сатоши Накамото придумывал Биткоин. Приходится напоминать, что он был антиглобалистом, и считал современную финансовую систему настоящей тюрьмой. По факту, сегодня лёгкий доступ к заработанным деньгам имеют только миллионеры, в то время как обычные люди вынуждены платить неподъёмные проценты за каждый чих. Криптовалюты должны были стать частью нового миропорядка, открыв для их держателей полную финансовую независимость. Стоит признать, что пока всё ещё есть лазейки, обеспечивающие свободу транзакций, но всё идёт к жёсткому контролю и переходу бирж под полный контроль государства.

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Что любопытно, если в США пока только готовят общество к контролю, то Европе уготована роль тарана, а политики выдвигают всё более агрессивные инициативы, по сравнению с которыми российские законодатели выглядят настоящими либералами. Прежде всего стоит напомнить о подготовке общеевропейских правил, согласно которым анонимные транзакции должны быть окончательно запрещены. Никаких холодных кошельков в аспекте этого закона не предусмотрено. Если у вас есть пара Биткоинов, то вы должны передать в соответствующие органы эту информацию, указать номер кошелька, отказавшись от любых попыток анонимизировать свои доходы. Поскольку банковский сектор Европы не имеет доступа ко всей этой информации, то вся тяжесть контроля ложится на плечи криптовалютных бирж. Владельцы подобных организаций идут на контакт с государственными системами неохотно, но под угрозой блокировки и санкций будут вынуждены выполнить все требования политиков ЕС.

Поскольку давление всё нарастает, одним из ключевых ударов по биржам стала новая санкционная политика Европы. Так, биржи поставили перед выбором, потребовав заблокировать кошельки отдельных российских граждан. Вообще многие политики пытались принудить биржи к полной блокировке всех активов граждан РФ, но пока дело ограничилось точечными ударами. Очевидно, что активные шаги европейских политиков на этом направлении связаны с желанием остановить переводы криптовалют из РФ. Удастся ли этим ребятам задуманное, пока неясно, но сами биржи отчаянно пытаются не допустить подобного сценария.

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Как сообщается, целый ряд бирж, известных учёных и многие другие видные участники рынка обратились с официальным письмом к министрам финансов Европейского союза. Утверждается, что попытка тотального контроля отбросит Европу на десятилетия назад. Это не только заблокирует переход на протоколы Web 3.0, но и приведёт к оттоку капитала в другие страны, где к криптовалютам относятся более демократично. Скорее всего, просьбы указанных выше лиц будут проигнорированы. Сегодня Европа стала самым правым реакционным крылом для проведения политических решений США. Многие эксперты полагают, что всё это в первую очередь вредит самой Европе и неминуемо приведёт к укреплению США, как главного криптовалютного хаба. Вообще это уже происходит, а с новыми инициативами Европа рискует утратить даже те шаткие позиции, которые она занимает в глобальных операциях с криптовалютой.