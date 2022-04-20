GeForce RTX 3080 можно купить всего за 130 000 рублей

В последнее время мы внимательно изучали бюджетные видеокарты на предмет наиболее оптимальных позиций по соотношению цены и производительности. Как оказалось, нет ни одной ценовой категории, где можно было бы купить видеокарту по рекомендованной стоимости. Выделяются отдельные позиции, но это не вся линейка, а инициатива того или иного производителя или же просто акционное предложение. Никто вам не скажет, когда цены упадут до приемлемого уровня, поэтому придётся запастись терпением. Ну а пока геймеры ждут, мы предлагаем мажорам и энтузиастам купить себе парочку видеокарт по скидке.

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Поскольку речь пойдёт о флагманах, то лучше всего начать с GeForce RTX 3090. Увы, но модели с приставкой «Ti» в российские магазины не завозят. Вполне возможно, что на европейском, китайском и американском рынках достаточно тех, кто готов платить любые деньги за скоростной графический чип. Это значит, что вам остаётся обычная GeForce RTX 3090. Никаких сюрпризов: максимальный уровень производительности во всех играх в 4К, 24 Гб самой быстрой памяти в истории и невероятный потенциал, позволяющий позабыть о необходимости покупать новую видеокарту как минимум 5 лет.

Если вас не беспокоит, что новая видеокарта будет на 5% медленнее флагмана, то берите GeForce RTX 3080 Ti. По факту, вы экономите 100 000 рублей, получая почти аналогичную производительность. В играх вы вообще можете не почувствовать разницу, особенно если речь идёт о разрешении 2К и выше. Сразу учитывайте, что придётся менять блок питания, ведь минимальные требования предполагают 750 Вт и выше. Вообще многие эксперты рекомендуют продвинутым пользователям брать сразу 1000 Вт. Это и ощутимый запас прочности, и тишина, и задел на будущее. Вы ведь слышали, что видеокарты NVIDIA следующего поколения будут намного более прожорливы, чем текущие графические чипы?

У фанатов AMD настоящий праздник, ведь за последние недели Radeon RX 6900 XT подешевела больше чем на 200 000 рублей. Это отличный шанс купить флагман за 170 тысяч рублей. Традиционно, красные слабы в трассировке лучей, но Лиза Су обещает исправить этот недостаток в самое ближайшее время. Неясно, распространяется ли это только на следующее поколение графических чипов, или уже выпущенные смогут стать быстрее за счёт программных надстроек.

Очень интересна GeForce RTX 3080 производства GIGABYTE. Эту модель можно использовать как в текущем состоянии, так и докупить систему жидкостного охлаждения, что увеличит разгонный потенциал. Мы рекомендуем не жадничать, ведь результат может превзойти все самые смелые ожидания. Хотя, в этом случае GeForce RTX 3080 обойдётся вам дороже старших моделей. Одним словом, это опыт не для всех, поэтому как следует подумайте, прежде чем ввязываться в такую авантюру.

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Бытует мнение, что, купив ноутбук, вы уже не сможете улучшить видеокарту. Всё это прошлый век, ведь есть внешняя видеокарта GeForce RTX 3080, созданная силами инженеров GIGABYTE. Это значит, что вы сможете превратить свой лэптоп в настоящего игрового монстра. Особенно впечатляющий эффект будет для владельцев ноутбуков с интегрированной графикой. В этом случае количество кадров в секунду может вырасти до 10 раз.