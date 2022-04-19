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Бюджетные игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce GTX 1660 со скидкой 60%
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Многие наши читатели справедливо замечают, что видеокарты за 100 000 рублей недоступны большинству геймеров. Что и говорить, если даже в Европе чаще всего покупают видеокарты до 300 долларов, а значит в условиях российских реалий наиболее популярные модели явно не соответствуют тому, что продаётся в магазинах. Сегодня мы рассмотрим нижний ценовой сегмент. Приходится констатировать, что здесь нет ни одной видеокарты, которая бы позволяли запускать все игры на максимальных настройках графики даже в разрешении 1080р. Таким образом вам нужно идти на постоянный компромисс с самим собой, хотя всё это и компенсируется невысокой стоимостью.

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Давайте начнём с GeForce GTX 1660. Мы согласны, что эта видеокарта имеет явно завышенную цену, но это единственный графический чип дешевле 45 тысяч, гарантирующий относительно высокий уровень производительности. Ещё недавно модель, выпущенная силами Palit, стоила больше 96 тысяч, а сегодня она поставляется со скидкой в 51 тысячу рублей, что соответствует 60%.AMD Radeon RX 6500 XT далеко не самая быстрая видеокарта, но цена на неё почти соответствует рекомендованным 27 тысячам рублей. Среди сильных сторон можно назвать поддержку технологии AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). Она позволяет увеличить количество кадров в секунду до 50%, что позитивно сказывается на игровом опыте. Ждать от видеокарты чудес мы бы не рекомендовали, но высокие настройки графики в 1080р вам обеспечены.

Для фанатов NVIDIA есть GeForce GTX 1650. Эта видеокарта уступает Radeon RX 6500 XT при прямом сравнении, но может быть интересна тем, кто относится к красному лагерю с недоверием. Никаких технологий в придачу вам не дадут, но порой правильный шильдик решает намного больше, чем реальная производительность.

Ещё дешевле стоит GeForce GTX 1050 Ti. Учтите, что мы не рекомендуем покупать эту видеокарту тем, кто предпочитает играть в новые игры. В этом случае вас ждёт разрешение 720р на средних и высоких настройках графики, а мечтать о 1080р не приходится. Ну и не стоит забывать, что время GeForce GTX 1050 Ti безвозвратно ушло, а значит она больше подходит для тех, кто играет изредка, выбирая старые проверенные тайтлы.

GeForce GT 1030 и вовсе не является игровой. Покупая такую видеокарту, будьте готовы страдать. Вообще эта информация актуальна только в том случае, если вы захотите испытать на своём компьютере новые игры. Ну а для фанатов Grand Theft Auto V и многопользовательских шутеров GeForce GT 1030 может стать настоящим спасением. Получается, что за 9 тысяч вы продолжите играть без лишних переплат и необходимости брать кредит в 100 000 рублей.

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Как видите, выбор есть. Это не значит, что выбор огромен, но даже в самом низком ценовом сегменте вы, что называется, остаётесь в седле. На самом деле игры будут выглядеть уже не так, как задумывали разработчики, но ведь игровой опыт это не только красивая графика, но и геймплей, а при правильном подборе видеокарты под свои задачи можно смело покорять виртуальные миры даже за 10 000 рублей.

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#видеокарты #скидки #radeon rx 6500 xt #geforce gtx 1660
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daimos
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