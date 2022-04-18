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Новая серия видеокарт AMD засветилась в европейской рознице – за Radeon RX 6950 XT просят 3084 евро
Цена ровно в 3 раза выше рекомендованной для Radeon RX 6900 XT
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Несколько дней назад NVIDIA сделала любопытное заявление. Так, на официальном сайте компании утверждалось, что проблем с поставками графических чипов больше нет. Якобы, все партнёры получают достаточное количество продукции для создания видеокарт. Одним лишь заявлением дело не ограничилось. Геймерам были предложены ссылки на несколько популярных моделей от партнёров NVIDIA, цены на которые в некоторых случаях приближались к рекомендованным. Уточним, что информация касалась исключительно американского рынка, тогда как в Европе ценовая политика немного иная, но в целом можно констатировать, что проблема нехватки графических чипов уходит на второй план.

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Судя по всему, аналогичные изменения происходят и в TSMC, ведь уже вскоре AMD планирует выбросить на рынок обновлённую серию видеокарт. Эксперты пока не могут прийти к общему мнению относительно того, зачем вообще эти видеокарты нужны. Давайте думать: мы получим три новых графических чипа, внутри которых нет никаких критических изменений. То есть, инженеры красной команды не прибегали к использованию других кристаллов, а всё обновление ограничивается установкой более скоростной видеопамяти GDDR6. В связи с этим стоит напомнить, что изначально AMD надеялась получить доступ к более скоростной GDDR6X со скоростью 19 Гбит/с, но производство быстрых чипов оказалось незначительным, а NVIDIA на несколько лет выкупила всю серию.

Вот и получилось, что красные вынуждены были довольствоваться медленной GDDR6 со скоростью 16 Гбит/с. Предполагается, что таким образом зелёные планировали не только получить ощутимое преимущество над соперником, но и не позволить AMD вырваться вперёд за счёт более продвинутой архитектуры и технологического процесса. Пока неясно, насколько быстрее будут графические чипы из обновлённой серии, но все они получат свои 18 Гбит/с. Все надежды энтузиастов связаны с Radeon RX 6950 XT, но, похоже, многим из них придётся раскошелиться, ведь предварительные цены не внушают оптимизма.

Инсайдеры сообщают, что отдельные модели Radeon RX 6950 XT производства Sapphire оцениваются в 3084 евро. На минуточку, это ровно в 3 раза дороже, чем рекомендованная цена на Radeon RX 6900 XT. Неужели потенциальных покупателей ожидает трёхкратный рост производительности? Скорее мы увидим, как в большинстве задач видеокарты демонстрируют паритет, и только в некоторых, которые способны раскрыть скоростную видеопамять, будет прирост до 10%. Вообще, это даже слишком щедрый прогноз, но пока точных данных нет, нам не жалко.

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Не менее впечатляющий ценник получила Radeon RX 6750 от того же производителя. Планируется продавать видеокарту за 1396 евро, ну а за самый бюджетный графический чип – Radeon RX 6650 XT попросят всего 843 евро. Если учитывать, что рекомендованная цена находится где-то в районе 400 евро, то перед нами откровенный грабёж. Эксперты предполагают, что мы увидим и менее агрессивные ценники. Что до российской розницы, то нам неизвестно, появятся ли новые видеокарты в магазинах, или падут жертвами санкционной политики AMD. Вполне возможно, что в конце мая они доберутся до конечного потребителя благодаря серым поставкам, но цены в этом случае будут далеки даже от указанных выше.

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#видеокарты #radeon rx 6950 xt
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