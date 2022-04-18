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Видеокарты NVIDIA дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3050 стоит ниже 50 000 рублей
Цены на видеокарты ещё далеки от рекомендованных, но есть наиболее выгодные предложения, к которым стоит присмотреться
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RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
-250000р на RTX 3080 в Ситилинке
RTX 3060 Ti подешевела в два раза

В последнее время мы всё чаще слышим слухи о том, что вскоре российский рынок видеокарт опустеет. Нам говорят о том, что на полках лежат последние модели, которые вот-вот полностью окончатся. Словом, мы слышим самые пессимистичные прогнозы, предвещающие тотальный дефицит. Неясно, кто все эти слухи распускает, но даже спустя полтора месяца после прекращения поставок мы видим огромное количество предложений, а полки в буквальном смысле ломятся от видеокарт. Можно сколько угодно спекулировать на эту тему, но прежде всего нужно ориентироваться на факты, а они свидетельствуют о том, что поставки идут. Скорее всего, сегодня мы в магазинах видим видеокарты, которые закупались в марте, когда курс рубля был низким. Получается, что продавать в убыток такие карты невыгодно, поэтому цены пока далеки от европейских.

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А вообще нужно просто поискать. Сегодня мы как следует изучим популярные предложения в магазине Регард на предмет наиболее выгодных видеокарт на 18 апреля 2022 года. Начать рекомендуем с GeForce RTX 3070. Это одна из наиболее сбалансированных видеокарт на рынке. Она прекрасно справляется с играми в разрешении 2К, что будет достаточно до более чем 90% всех геймеров. Цена пока не совсем адекватная, но даже в феврале GeForce RTX 3070 стоила дороже. Мы надеемся, что в мае стоимость графических чипов в РФ упадёт, но случится это только в том случае, если рубль будет стабилен.

Не менее интересна Radeon RX 6700 XT. Во многих сценариях модель производства MSI будет демонстрировать уровень более дорогой GeForce RTX 3070. Нужно поманить, что у последней есть козырь в виде трассировки лучей. И вообще далеко не все наши читатели готовы покупать графические чипы AMD. Если вы принадлежите к их числу, то вам либо придётся переплачивать, либо брать GeForce RTX 3060. С этим графическим чипом творятся какие-то чудеса. Неделю назад он ощутимо подешевел, а после снова начал дорожать. Мы не можем назвать причин этого явления, но сегодня можно купить модель производства Zotac за 82 тысячи. Запускать игры в 2К всё ещё можно, но если смотреть в будущее, то удел GeForce RTX 3060 – это уверенные показатели в разрешении 2К.

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RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
350 000р скидка на комп Alienware
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке

В качестве альтернативы предлагаем присмотреться к GeForce RTX 2060. Это модель предыдущего поколения отлично справляется с играми в 1080р и ещё долго будет радовать своего владельца отличными показателями и высоким fps. Единственное, что вас может остановить – это цена в 60 тысяч рублей. Вот только более дешёвые модели уже похуже. Ну и на сладкое GeForce RTX 3050. За прошедшие недели российские геймеры буквально устроили охоту на этот графический чип, что привело к тому, что многие магазины начали предлагать модели дороже 55 тысяч рублей. В Регарде можно найти карту производства KFA2 за 49 950 рублей. Отличный вариант для тех, кто собрал всего 50 тысяч, но хочет получить максимум от современных игр в 1080р.

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#видеокарты #скидки #geforce rtx 3050
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