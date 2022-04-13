Первые тесты доказали, что новый процессор Ryzen 7 5800X3D способен на равных тягаться с более дорогими флагманами Intel

Многие наши читатели не понимают всей этой информационной войны вокруг флагманских процессоров. Они справедливо заявляют, что большинство покупателей берёт середняки, а значит процент тех, кто может себе позволить столь дорогие камни, стремится к нулю. Точных данных о том, сколько людей по всей планете покупают флагманы, у нас нет, но в данном случае количество не так важно, ведь для AMD и Intel это не просто борьба за рынок, а попытка доказать себе и всему миру собственное превосходство над конкурентом.

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С выходом Core i9-12900KS стало ясно, что мяч теперь на стороне синих, а значит фанатам Ryzen 9 5950X остаётся только ждать выхода нового поколения процессоров Ryzen. Предполагается, что продажи стартуют этой осенью, а среди ключевых характеристик значится поддержка памяти DDR5, PCIe 5.0 и других интерфейсов, а сами чипы будут изготавливаться по 5-нм нормам. Поскольку до этого ещё далеко, AMD решила порадовать своих поклонников необычным продуктом. Так, процессор Ryzen 7 5800X3D можно назвать экспериментальным, ведь он содержит абсолютно новую технологию 3D V-Cache. Многие эксперты полагают, что в будущем она ляжет в основу большего количества продукции красной команды, но случится это только в том случае, если первый блин не будет откровенно провальным.

Вчера в сети появилось тестирование новинки. На первый взгляд Ryzen 7 5800X3D выглядит несерьёзно: всего 8 ядер и тактовая частота не выше 4.5 ГГц, но всё самое интересное скрывается под капотом, а в данном случае под толстым слоем жидкого металла или другого термоинтерфейса. В качестве видеокарты была выбрана GeForce RTX 3080 Ti, а результаты подтверждают, что технология не только оказалась успешной, но и позволяет даже 8-ядерному процессору с низкой тактовой частотой обходить более мощные камни.

В большинстве игровых тестов Core i9-12900K и Ryzen 7 5800X3D идут на равных, но в некоторых последний уходит в большой отрыв. Рекомендованная цена в 449 долларов немного расстраивает, но здесь нужно помнить, что перед нами экспериментальный камень, а от его успеха у обычных геймеров зависит очень многое. В синтетике Ryzen 7 5800X3D сильно проигрывает конкурентам, но его сильная сторона не в этом. В любом случае даже за 449 долларов он оказывается дешевле Core i9-12900K на 140 долларов. А вот обойти Core i9-12900KS новинке не удастся. Возможно, мы встретим несколько игровых тестов, где можно будет что-то доказать, но в среднем суперфлагман Intel пока для AMD недостижим. Мы сомневаемся, что выпуск Ryzen 7 5800X3D предполагал борьбу за место лидера в игровом сегменте настольных процессоров.

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А вообще новинка может быть интересна тем, у кого уже есть процессор Ryzen первых поколений. Представьте себе насколько быстрее станет ваш компьютер после апргрейда, при этом не нужно покупать новую материнскую плату и оперативную память. Источник.