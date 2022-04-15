Стоит ли вообще владельцу Core i7-7700K задумываться о покупке нового компьютера? Давайте разбираться

Многие после покупки процессора долго думают о том, что нужно было заплатить на 10 тысяч больше, получив намного более внушительный запас производительности. Кажется, что экономия была слишком экономной, а выбор материнской платы мог быть другим. Чаще всего такие размышления исчезают через какое-то время, но в некоторых случаях энтузиасты постоянно улучшают своё железо, пытаясь получить максимальную производительность.

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Но бывает и так, что пользователи платят за право обладания топовым железом в разы больше других, а спустя год обнаруживают, что все усилия пошли прахом, ведь середняки от конкурента оказываются быстрее. Именно так случилось с владельцами топовых Core i7-7700K и Core i7-8700K. При этом, если первый можно назвать классическим 4-ядерным флагманом, то второй представлял собой гораздо более мощное решение на 6 полноценных ядер. Нельзя сказать, что это был какой-то прорыв, но на тот момент у AMD ничего более быстрого не было.

Не будем долго рассказывать о линейке Ryzen 5000, отметим лишь, что совсем недавно в продажу поступил новый 6-ядерный Ryzen 5 5600, который получил рекомендованную цену в 199 долларов. Вообще крайне сложно понять, насколько этот камень является выгодным, поэтому мы попытаемся сравнить его с флагманами Intel седьмого и восьмого поколений. Тесты проведены командой TheSpyHood с использованием видеокарты GeForce RTX 3080. Ниже можно увидеть ролик с разрешением 1080р и 2К. Мы предлагаем оценить скриншоты в 2К, ну а больше информации можно получить на видео.

Несложно увидеть, что разительной разницы между процессорами нет. Каждый из участников продемонстрировал отличную производительность и может смело рекомендоваться для покупки. Ryzen 5 5600X уже давно стал одним из самых популярных камней как для новых сборок, так и для тех, кто планирует усилить свою систему за счёт замены одного процессора. Нам кажется, что сегодня в российской рознице он стоит слишком дорого. Это не значит, что нужно ждать, ведь следующих поставок по низким ценам может и не быть. Ryzen 5 5600 выглядит намного интереснее за счёт низкой рекомендованной цены. Если бы его действительно можно было бы купить за 20 тысяч рублей, то это был бы настоящий мегахит. Увы, пока магазины РФ ничего подобного не предлагают. А вообще мы и не помним, чтобы российские цены были близки к европейским.

Core i7-7700K всё ещё имеет запас прочности. Если вам предлагают бывший в употреблении компьютер с таким камнем, то прежде всего ориентируйтесь на цену. Учтите, что это самый слабый участник нашего теста, поэтому и стоить он должен соответственно. Core i7-8700K не хватает звёзд с неба. Найти его сегодня за вменяемую цену, практически невозможно, а значит перспективы у данного камня весьма туманны. Если вам говорят, что благодаря высоким тактовым частотам Core i7-8700K ещё долго будет обходить все новые процессоры AMD, то лучше просто посмотрите тесты. Ну а владельцев Core i7-8700K мы расстроить пока не можем, ведь и спустя три года они могут себе позволить спокойно оставаться на старой системе, ведь реальной нужды в обновлении нет.

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