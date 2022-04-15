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Zelot За пост начислено вознаграждение
Российская компания «Технониколь» предлагает блогерам с YouTube обучение и работу на заводе
Все потерявшие монетизацию блогеры могут пройти бесплатное обучение, а после влиться в дружный трудовой коллектив
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Несколько RTX 3050 за 50 тр в Регарде
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке
-250000р на RTX 3080 Ti в Ситилинке
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену

Тысячи лет человечество развивалось медленно, и только благодаря промышленной революции стали формироваться новые социальные классы. Если раньше стать художниками, литераторами или преподавателями могли исключительно выходцы из богатых семей, то резкий скачок производства позволил расширить образовательные границы на талантливых представителей бедных слоёв населения. Изменения, которые произошли в 20-м веке, предоставили людям ещё больше возможностей, хотя часто эти самые возможности были исключительно декларативного характера. Ну а приход интернета и вовсе открыл ящик Пандоры, когда миллионы молодых людей отказались идти на предприятия, предпочитая общение с виртуальными зрителями, привычной социальной роли.

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Несмотря на то, что профессия блогера существует не так много времени, миллионы людей уже и не помнят, что раньше было иначе, а с тех пор уже родилось целое поколение, считающее виртуальный мир не менее важным, чем мир реальный. Вот только никто не думал, что в какой-то момент злые американцы захотят отобрать у жителей России возможность зарабатывать, оставив наедине со своими рассуждениями о демократии. Как вы знаете, считающиеся экстремистскими Facebook и Instagram заблокированы, а ведь многие люди вели там активный бизнес. Но если при помощи VPN можно с горем пополам перенести все свои товары в другие социальные сети, то YouTube поставил блогеров перед крайне сложным выбором. Всё дело в монетизации контента. Получается странная картина: вы работаете в прежнем темпе, выполняя свои задачи в полном объёме, но перестаёте получать за это деньги.

Скорее всего, многие наши читатели от души рады происходящему, давно требуя послать блогеров на заводы. С нашей точки зрения это неконструктивно, ведь происходящие в обществе изменения неизбежны, они происходят не потому, что кто-то заранее спланировал появление блогеров, а потому, что эти люди стали нужны. Кто-то смотрит стримы, другие – прохождения игр, а для кого-то важна точка зрения того или иного человека на происходящие вокруг события. Что же, похоже мечта тех, кто предлагал отправить блогеров на заводы, сбывается.

О любопытном новшестве заявили представители компании «Технониколь». Предприятие занимается производством целого спектра строительных материалов в России и странах Европы, где владеет сетью заводов. Так вот, с недавних пор было решено предложить российским блогерам бесплатное обучение профессии, после чего всех желающих могут принять в штат на постоянную работу. Предлагаются следующие специальности:

  1. Оператор узла посыпки и охлаждения
  2. Аппаратчик на пропиточных агрегатах
  3. Машинист расфасовочно-упаковочной машины
  4. Оператор турбосместителя
  5. Намотчик рулонов
  6. Укладчик-упаковщик
  7. Оператор по приготовлению битумно-полимерной смеси
  8. Сливщик-разливщик
  9. Оператор размоточно-склеивающего станка
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RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр
3050 уже дешевле 50 тр в Ситилинке
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
350 000р скидка на комп Alienware
-90000р на RTX 3060
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Программа действует как в режиме онлайн, так и очных курсах, а студентам платят стипендию. Обучение полностью бесплатное, а всего можно пройти курсы в 19 городах. Онлайн не ограничивается местом жительства. Руководство «Технониколь» обещает рассмотреть всех желающих, хотя некоторый отбор всё же будет производиться. Однако, если вы потеряли свой блог и больше не можете зарабатывать 1 миллион рублей в месяц, то вас ждёт успешная карьера наматывальщика рулонов на отечественном производстве.

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