Цены на процессоры вернулись к февральским отметкам и продолжают снижаться

Нет никаких сомнений, что, прежде чем обдумывать покупку видеокарты или твердотельного накопителя, нужно определиться с процессором. Если вы не уделите этой проблеме внимания, то можете получить несуразную систему, где заботливые продавцы вам установят скромный Core i3-12100 на флагманскую материнскую плату за 500 долларов. Эти ребята расскажут о том, как важен потенциал, о том, что теперь вы в любой момент можете докупить процессор отдельно, и вообще будут вешать вам на уши лапшу. Делается это с одной целью: доставить пользователю максимальный дискомфорт, одновременно с этим подсаживая его на постоянное обновление своего компьютера. Что любопытно, многим даже доставляет моральное удовольствие ежегодно вливать в железо 500 долларов, продолжая работать на медленном утюге.

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Если вы устали о того, что продавцы вас кормят завтрашним днём, а цены падают медленно, сегодня тот самый день, когда нужно собрать систему на основе мощного флагманского процессора. В большинстве случаев вам действительно придётся основательно потратиться, но это выбор не для всех, а при правильном подходе можно неплохо сэкономить без необходимости тратить на железо целое состояние.

По уже сложившейся традиции берём Core i9-12900K. На данный момент это не самый быстрый процессор на планете, поскольку в некоторых странах доступна лимитированная версия Core i9-12900KS. Поскольку в Россию такой камень пока не дошёл, энтузиастам остаётся только обычная версия. А вообще здесь многое зависит от желания раскрыть разгонный потенциал процессора и возможность тратить на это дополнительные деньги. Купите систему жидкостного охлаждения, и ваш Core i9-12900K сможет достичь более высоких тактовых частот, что позитивно скажется на производительности, хотя и ощутимо повлияет в худшую сторону на ваш бюджет.

Из той же оперы Ryzen 9 5950X. Мы рекомендуем запастись скоростной оперативной памятью и материнской платой, позволяющей не только держать высокие тактовые частоты, но и работать с разгоном. Здесь важно понимать, что далеко не все платы способны обеспечивать стабильную работу Ryzen 9 5950X, поэтому думайте о покупке как о начале инвестиций, ведь сам по себе камень не даст вам той скорости в играх и приложениях, о которой все вокруг говорят.

Весьма неплох Core i7-12700KF. Помните, что процессоры серии Alder Lake очень сильно зависимы от оперативной памяти. Если вы используете какую-то DDR4-3200, то конечный результат будет намного ниже, чем с DDR5-5200. Вообще никто не против экономии, но тогда стоит рассмотреть что-то попроще, ведь процессоры с разгонным потенциалом стоят гораздо дороже и предназначаются для энтузиастов.

Как вариант предлагаем рассмотреть Ryzen 9 5900X. Сборка на его основе обойдётся вам намного дешевле, ведь он не требует дорогой памяти и материнскую плату за 300 долларов. В данном случае можно брать просто добротные комплектующие по разумной цене, а сам процессор разогнать до 5 ГГц с помощью системы жидкостного охлаждения. Уверяем вас, что после этого он обойдёт Core i7-12700KF в играх с немалым отрывом. Ну и главное здесь помнить, что без хорошей видеокарты надеяться только на процессор не приходится, но об этом мы вам расскажем в следующем материале.

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Кстати, и Ryzen 9 5950X, и Ryzen 9 5900X ощутимо подешевели. Обратите внимание на рекомендованные цены этих процессоров для РФ. Как видите, оба предлагаются по ценам, ниже тех, что мы видели на конец февраля.