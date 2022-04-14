Основатель биржи Kuna также обвиняется в злоупотреблении своим положением для получения финансовой выгоды

Даже самое чистое озеро на дне содержит водоросли и ил. Стоит туда бросить большой камень, как не поверхность всплывает пена и грязь, которая до этого пряталась в самых тёмных закоулках водоёма. А представьте себе и без того грязную реку, в которую годами сливают канализацию с большого города. Любое течение приводит к появлению грязной пены, от которой пытаются спрятаться даже живущие там лягушки. В самые сложные периоды времени, когда большинство людей напугано, а многие и вовсе боятся выйти из дома, на поверхность всплывает та самая пена. Это люди без моральных принципов, готовые на всё ради денег и власти. Сегодня обойдёмся без политики, но и в кажущемся мирном криптовалютном сообществе есть скользкие и сомнительные товарищи.

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До 24 февраля криптобиржа Kuna была маленькой местной структурой, которая обслуживала интересы украинских дилеров и занимала крошечное место не только на мировом рынке, но и вообще в транзакциях жителей Украины. Нет никаких сомнений, что её основатель Михаил Чобанян является пробивным парнем, а иначе бы он в сложной ситуации не смог организовать переводы на свою биржу такого количества денег. Если вам будет интересно, то вы отыщите подробности на этот счёт, но в прессе пишут, что крупные западные компании и инвесторы перевели в качестве гуманитарной помощи на счета этой биржи не меньше 100 миллионов долларов. Точных данных о том, куда идут такие суммы, у нас нет, но в реальности всё это секретная информация, доступная избранным. Якобы, присутствует адресная помощь, помощь беженцам и жителям различных регионов Украины. Верить или не верить в честность Михаила Чобанян – это уже ваше право, мы же коснёмся другой темы.

Дело в том, что за месяц Михаил Чобанян умудрился ощутимо укрепить позиции своей биржи, умело используя гуманитарную катастрофу в своих целях. Именно он был одним из инициаторов того, что бы обычным гражданам фактически запретить покупать криптовалюты за рубежом, ссылаясь на то, что украинцы вывели за границу 500 миллионов долларов. Михаил очень озабочен тем, что люди пытаются сохранить свои деньги, но вливают их не в его биржу, а в крупные структуры. Поскольку ситуация стала принимать нелицеприятный оборот, а давление нарастает, свою позицию озвучила биржа Binance.

Ниже мы выкладываем скриншоты текста, а здесь кратко ознакомим вас с ситуацией. Так, представители Binance прямо обвинили Михаила Чобаняна в устранении конкурентов с помощью доступных ему рычагов влияния. Якобы, основатель Kuna пытается извлечь финансовую выгоду, обвиняя Binance в работе с российскими компаниями и обычными жителями. К слову, Михаил Чобанян постоянно пишет в различные инстанции и требует полного запрета на работу бирж с гражданами РФ. Но куда любопытнее данные, согласно которым сам Михаил не только не остановил обслуживание крупных российских компаний, но и ежедневно помогает выводить миллионы долларов с помощью доступных ему сервисов.

Отметим, что Binance вообще старается не делать резких заявлений. Но если уж эта структура решилась на такие откровения, то есть все основания полагать, что Kuna ведёт двойную игру, а сам Михаил Чобанян далеко не тот добряк, каким его представляет пресса. Представители биржи Binance констатируют, что перевели миллионы долларов в адрес украинских компаний и напомнили, что все переводы криптовалют легко отслеживаются. А как вы думаете, чтобы это значило, может это тонкий намёк?

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