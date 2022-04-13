Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Санкции против РФ приведут к росту курса Биткоина и падению фондового рынка США – Cryptonews
Эксперты полагают, что традиционные биржи ждёт масса проблем из-за политики ФРС и антироссийских санкций
анонсы и реклама
3050 уже дешевле 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде
-250000р на RTX 3080 Ti в Ситилинке
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр

Многие эксперты сходятся во мнении, что одна из главных проблем Биткоина лежит в плоскости неопределённости. Есть люди, которые просто верят в светлое будущее криптовалют. Они приводят какие-то графики, рисуют таблицы и говорят всякую чушь, не имеющую никакого отношения к реальному положению дел. Приходится констатировать, что есть всего два пути: либо ты просто веришь, либо относишься к Биткоину скептически. До тех пор, пока твоя вера сильна, ты можешь не волноваться из-за небольших курсовых перепадов. Подумаешь, ну купил 1 монету за 65 000 долларов, которая сегодня стоит 40 000 долларов. Зачем волноваться, если уже через год Биткоин подорожает до 100 000 долларов, а там и до 4 миллионов за одну виртуальную монетку недалеко? Получается, что держатели Биткоина, которые свято верят в особый путь первой криптовалюты, будут ещё долго спокойно смотреть на перепады курсов, ведь вера – это очень сильная штука. А вот у скептиков дела не очень. Эти ребята постоянно напрягаются, пытаясь купить немного Сатоши ни низах, а после продать с небольшой выгодой. Часто такие спекуляции приводят к потере всех инвестиций, но это уже не так важно, ведь никто никому ничего не обещал.

реклама

Недавно мы разбирали слова одного из основателей Paypal и Palantir. Так вот, миллиардер Питер Тиль уже не раз заявлял о том, что через несколько лет Биткоин достигнет отметки в 4 миллиона долларов за 1 монету. Возникает вопрос: отчего Питер не снимет хотя бы 90% всех своих денег и не вложит их в криптовалюту? Вопрос скорее риторический, но логика проста и понятна.

В последние недели Биткоин ощутимо подорожал, что вызвало слухи о возвращении быков. Как оказалось, попытка проломить потолок в 50 000 долларов была неудачной, а сегодня цифровое золото снова летит вниз. До какой отметки дойдёт курс на этот раз, остаётся только догадываться, но это не мешает серьёзным экспертам продолжать верить. К примеру, генеральный директор Celsius Network Алекс Машинский упрямо твердит, что нашёл правильную стратегию, позволяющую ему быть уверенным в скором подорожании Биткоина.

Ключевая мысль состоит в уходе с традиционного фондового рынка. Якобы, действия ФРС уже привели к кризису, а вскоре будут способствовать резкому снижению оценочной стоимости акций крупных компаний по всему миру. В этот момент важно найти наиболее безопасный актив. Алекс Машинский полагает, что единственное, что сегодня нужно покупать – это Биткоины. Генеральный директор Celsius Network поделился своим решением продать все акции технологических гигантов, сосредоточившись на Биткоине и Эфире.

анонсы и реклама
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
350 000р скидка на комп Alienware
-90000р на RTX 3060
-100 000р на RTX 3070 Ti Aorus
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Алекс полагает, что критическое влияние на рынок окажут антироссийские акции. По его мнению, нельзя так просто перекрыть воздух одной из самых крупных экономик на планете (РФ занимает 9 место в мире по ВВП). Последствия будут, они уже есть, поэтому традиционные фиатные системы и ценные бумаги могут не спасти держателей от надвигающегося кризиса.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#криптовалюты #биткоин
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

Курс Биткоина обвалился ниже $40 000, что привело к резкому падению рынка криптовалют
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ученые доказали, что водород в 11 раз более опасен для экологии чем углекислый газ
32
Магазины РФ продолжают снижать цены на игровые видеокарты – GeForce RTX 3060 Ti со скидками до 60%
41
Видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 впервые с начала продаж стоит ниже 60 000р
30
Игровые процессоры возвращаются в магазины РФ – цены ниже, чем были на начало февраля
17
HUAWEI вводит новые ограничения для России – банковские приложения удалены из AppGallery
22
Самый дорогой боевой корабль в мире пополнил флот США
45
Переход Эфира на PoS приведёт к падению курса, но через 2 года ETH подорожает до $10 000 – РБК
6
Известный блогер купил геймерский ПК за 255 000р – невнятная сборка с большой переплатой от DG
12
Visa и MasterCard ушли, а китайская UnionPay игнорирует блокировки кредитных карт граждан РФ
7
Российские "Калибры" утилизировали ЗРК С-300, доставленные в Украину из Европы
163
Впервые за долгое время AMD включила в обновление микрокодов процессоры Zen
9
Более 70% россиян поддерживают блокировку YouTube Роскомнадзором – РОЦИТ
170
Курс Биткоина обвалился ниже $40 000, что привело к резкому падению рынка криптовалют
2
WSU: Мёд может стать ключевым компонентом для создания компьютерных чипов, работающих подобно синапсам головного мозга
4
Спидраннеру удалось пройти игру Elden Ring менее чем за семь минут
1
NVIDIA начала сокращать заказы на потребительские графические процессоры
20
Пользователи из РФ нашли способ вернуть карту «Мир» в Apple Pay – рабочая лазейка на утро 12 апреля
12
В перегреве современных мобильных процессоров виноват и дизайн ядер Arm
2
AACR: Новый метод CAR-T иммунотерапии рака значительно усилен технологией матричных РНК вакцин
+
ASUS представила новую модель GeForce RTX 3050 TUF
9

Популярные статьи

Почему я больше никогда не куплю видеокарту AMD и что мне не понравилось в Radeon RX 6500 ХТ
116
Coca-Cola: от 1892 года до наших времён. История появления легендарного напитка и его роль в России
43
5 причин, по которым я отказался от апгрейда Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X
25
Мои впечатления от игры ZombiU. Часть первая
+
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H610M-D D4
6

Сейчас обсуждают

Ecowar
20:47
Запретить крипту в рф.
Санкции против РФ приведут к росту курса Биткоина и падению фондового рынка США – Cryptonews
Васян Васяно
20:47
>Т.е. пока ещё не 100%, но похоже, что будет, исходя из ситуации на 22 марта Нутк, в РФ еще с 2015 года предлагают ввести продовольственные сертификаты. В 2015 году нуждающихся в подобной помощи было...
Власти Латвии хотят заблокировать RuTube
Chingizid
20:42
Ради их беспомощных воплей стоило уничтожить украину намного раньше)
EA выполнила обещание и удалила из FIFA 22 все российские команды и стадионы
Виталий Shokerxxx
20:40
короче мы на уровне как вот эти https://www.youtube.com/watch?v=IFX7lSx5VjA
СМИ: Dead Island 2 покажут уже этим летом
Никита Ермолаев
20:40
Купил 5600х типа новый на алике за 17500₽ и мать MSI Mortar b550 там же. До этого был 3600+b450 разницы не заметил.
5 причин, по которым я отказался от апгрейда Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X
Виталий Shokerxxx
20:39
он на заводе клепает кинжалы. чтоб приблизить день победы..
Власти Латвии хотят заблокировать RuTube
Виталий Shokerxxx
20:38
свобода слова.. фига как напухались что могут жители посмотреть и скинуть свое лживое правительство..
Власти Латвии хотят заблокировать RuTube
Kamas
20:36
чел тебе 15 лет? Почитай как американцы воева... ой проводили Военную операцию "Буря в пустыне", и как они растягивали фронт иракцев. Здесь подход к столице войском до 20к и к Сумам удерживание огромн...
Rutube начнет глобальное обновление платформы уже со 2 апреля
Ultimauser
20:35
Я вижу)
5 причин, по которым я отказался от апгрейда Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X
Александр Тетюшин
20:35
Найс под мини сборочки
ID-COOLING готовит низкопрофильный процессорный кулер IS-47S высотой 47 мм
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем