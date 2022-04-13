Эксперты полагают, что традиционные биржи ждёт масса проблем из-за политики ФРС и антироссийских санкций

Многие эксперты сходятся во мнении, что одна из главных проблем Биткоина лежит в плоскости неопределённости. Есть люди, которые просто верят в светлое будущее криптовалют. Они приводят какие-то графики, рисуют таблицы и говорят всякую чушь, не имеющую никакого отношения к реальному положению дел. Приходится констатировать, что есть всего два пути: либо ты просто веришь, либо относишься к Биткоину скептически. До тех пор, пока твоя вера сильна, ты можешь не волноваться из-за небольших курсовых перепадов. Подумаешь, ну купил 1 монету за 65 000 долларов, которая сегодня стоит 40 000 долларов. Зачем волноваться, если уже через год Биткоин подорожает до 100 000 долларов, а там и до 4 миллионов за одну виртуальную монетку недалеко? Получается, что держатели Биткоина, которые свято верят в особый путь первой криптовалюты, будут ещё долго спокойно смотреть на перепады курсов, ведь вера – это очень сильная штука. А вот у скептиков дела не очень. Эти ребята постоянно напрягаются, пытаясь купить немного Сатоши ни низах, а после продать с небольшой выгодой. Часто такие спекуляции приводят к потере всех инвестиций, но это уже не так важно, ведь никто никому ничего не обещал.

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Недавно мы разбирали слова одного из основателей Paypal и Palantir. Так вот, миллиардер Питер Тиль уже не раз заявлял о том, что через несколько лет Биткоин достигнет отметки в 4 миллиона долларов за 1 монету. Возникает вопрос: отчего Питер не снимет хотя бы 90% всех своих денег и не вложит их в криптовалюту? Вопрос скорее риторический, но логика проста и понятна.

В последние недели Биткоин ощутимо подорожал, что вызвало слухи о возвращении быков. Как оказалось, попытка проломить потолок в 50 000 долларов была неудачной, а сегодня цифровое золото снова летит вниз. До какой отметки дойдёт курс на этот раз, остаётся только догадываться, но это не мешает серьёзным экспертам продолжать верить. К примеру, генеральный директор Celsius Network Алекс Машинский упрямо твердит, что нашёл правильную стратегию, позволяющую ему быть уверенным в скором подорожании Биткоина.

Ключевая мысль состоит в уходе с традиционного фондового рынка. Якобы, действия ФРС уже привели к кризису, а вскоре будут способствовать резкому снижению оценочной стоимости акций крупных компаний по всему миру. В этот момент важно найти наиболее безопасный актив. Алекс Машинский полагает, что единственное, что сегодня нужно покупать – это Биткоины. Генеральный директор Celsius Network поделился своим решением продать все акции технологических гигантов, сосредоточившись на Биткоине и Эфире.

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Алекс полагает, что критическое влияние на рынок окажут антироссийские акции. По его мнению, нельзя так просто перекрыть воздух одной из самых крупных экономик на планете (РФ занимает 9 место в мире по ВВП). Последствия будут, они уже есть, поэтому традиционные фиатные системы и ценные бумаги могут не спасти держателей от надвигающегося кризиса.