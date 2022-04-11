По словам миллиардера, цена первой криптовалюты поднимется в 100 раз в обозримой перспективе

Биткоин продолжает доказывать свою непредсказуемость и нестабильность. Во второй половине марта цифровое золото совершенно внезапно подорожало до 48 тысяч долларов за 1 монету. Аналитики попытались найти объяснение этому факту, но кроме спекуляций со стороны Китов ничего не придумали. В реальности же криптовалюты продолжает штормить, ведь мы всё ещё не знаем, какие силы стоят за теми, кто двигает цифровые деньги вверх по ценовой цепочке. Эксперты пытаются анализировать графики, но в большинстве случаев это не работает, так как многие из них и сами прекрасно осознают, что криптовалюты имеют мало общего с традиционными ценными бумагами.

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Если вы обратите внимание на месячный график цены Биткоина, то увидите, что цифровое золото снова перешло в бычий тренд. Это не значит, что всё не может измениться уже сегодня, но в данном случае тема нашего материала немного об ином. Многие аналитики, сделавшие себе имя на биржевых спекуляциях, предпочитают не говорить о стоимости Биткоина в краткосрочной перспективе. В первую очередь, это невыгодно, ведь всегда есть шанс сделать неверный прогноз. А вообще эксперты просто понимают, что предугадать столько факторов нереалистично, поэтому говорят о далёком будущем. Некоторые настолько вживаются в роль оракулов, что вообще не хотят привязываться к каким-либо датам. Любопытное заявление в рамках крупного саммита «Биткоин 2022», проходившего в Майами недавно сделал Питер Тиль. Напомним, он является одним из соучредителей Paypal и Palantir. Питер давно известен своими критическим взглядами относительно крупных инвесторов, опасающихся краха криптовалют, поэтому нет ничего удивительного в том, что он снова прошёлся по Биллу Гейтсу, Уоррену Баффету и многим другим, кто считает Биткоин временным явлением.

Первым делом миллиардер подверг критике текущую оценку вреда для экологии, который якобы наносит Биткоин. По мнению Тиля, несмотря на то, что цифровое золото действительно сжигает до 90 миллиардов кВт*ч электричества в год, это не даёт право считать его опасным. Всё дело в том, что 39% электричества – это чистая энергетика, а значит реальные выбросы намного меньше, чем нам говорят. Мало того, Питер твёрдо уверен, что финансовая система по всему миру сжигает намного больше электричества, а значит наносит человечеству не меньший, а даже больший ущерб.

Но куда более эффектным было заявление о том, что в ближайшие годы Биткоин подорожает в 100 раз и достигнет отметке в 4 000 000 долларов за 1 монетку. Причина таких перемен кроется в глобальной инфляции. Уже сегодня цифровое золото сильно недооценивают. Это происходит намеренно, ведь банковской сфере не нужны конкуренты. Вот только Питер Тиль полагает, что процесс не остановить. Глобальная инфляции накроет рынки, банки обанкротятся, а Биткоин станет ключевой валютой для большей части человечества.

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Отметим, что подобные прогнозы мы слышим нередко, но из уст влиятельных и успешных миллиардеров они звучат более убедительно, чем из обычных источников. Странно, что Питер Тиль не выводит свои доллары со счетов и не покупает на все свои миллиарды Биткоинов. Представьте как он мог бы разбогатеть. Вот только почему-то он советует инвестировать в цифровое золото именно нам с вами.